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Thót tim cảnh bé gái chạy thẳng ra đường đúng lúc xe ô tô lao tới, nam nhân viên siêu thị phản ứng thần tốc

Phạm Trang
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Một nhân viên siêu thị đã kịp thời cứu bé gái có nguy cơ bị ô tô tông sau khi em bất ngờ chạy ra đường tại đại lộ 11 Sur, thành phố Puebla, Mexico.

Sự việc xảy ra chiều 6/9 tại khu vực San Ramón (thành phố Puebla, Mexico) và được camera an ninh của siêu thị ghi lại.


Theo hình ảnh từ camera, khi một nhân viên đang làm việc bên ngoài, bé gái bất ngờ chạy về phía lòng đường. Người phụ nữ đi cùng lập tức đuổi theo nhưng bị mất thăng bằng và ngã xuống, không kịp giữ em lại. Bé gái tiếp tục chạy ra đường, đúng lúc một chiếc xe ô tô đang di chuyển tới. Phát hiện tình huống nguy hiểm, nam nhân viên lập tức lao theo và nhanh chóng kéo em ra khỏi hướng di chuyển của chiếc xe.

Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong vài giây. Đoạn video sau đó được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người khen ngợi phản ứng nhanh của nam nhân viên, cho rằng hành động kịp thời của anh đã giúp tránh một vụ tai nạn đáng tiếc.

Sự việc cũng thu hút những ý kiến về việc cần tăng cường giám sát trẻ nhỏ khi ở gần các tuyến đường có mật độ phương tiện cao. Đại lộ 11 Sur là một trong những tuyến đường chính tại thành phố Puebla, với lượng xe qua lại lớn.

Nguồn: CNN

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Tags

bé gái

thót tim

nhân viên siêu thị

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