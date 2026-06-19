Thông tin về sức khỏe, hồ sơ sức khỏe của cán bộ được bảo mật và thực hiện nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký Quy định số 200 của Ban Bí thư về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Quang cảnh Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV. (Ảnh: Phạm Thắng)

Lãnh đạo chủ chốt được thăm khám sức khỏe hằng ngày

Quy định nêu rõ, cán bộ được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe là cán bộ đương chức, nguyên chức hoặc đã nghỉ hưu, gồm: lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước; lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Thông tin về sức khỏe, hồ sơ sức khỏe của cán bộ được bảo mật và thực hiện nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Về nguyên tắc thực hiện, Ban Bí thư quy định nếu cán bộ đồng thời giữ nhiều chức danh, chức vụ thì thực hiện chế độ, chính sách theo chức danh, chức vụ cao nhất. Việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ phải bảo đảm đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp đặc biệt do Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ phải được thực hiện chặt chẽ, giúp sàng lọc, dự báo, phát hiện sớm các nguy cơ để có giải pháp phù hợp bảo vệ và nâng cao sức khỏe cán bộ.

Về khám định kỳ, Ban Bí thư quy định cán bộ phải thực hiện nghiêm việc khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần tại các bệnh viện trong hệ thống bảo vệ, chăm sóc sức khỏe. Trường hợp có bệnh lý thì thực hiện khám sức khỏe theo chỉ định của Hội đồng chuyên môn.

Cán bộ phải thông tin đầy đủ, trung thực về tình hình sức khỏe của bản thân với Hội đồng chuyên môn. Hội đồng chuyên môn chịu trách nhiệm về quyết định chẩn đoán bệnh; về phương pháp điều trị phù hợp với chẩn đoán bệnh, tình trạng bệnh của cán bộ.

Ban Bí thư yêu cầu thực hiện chế độ khám, kiểm tra sức khỏe toàn diện và kết luận phân loại sức khỏe trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý và giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Về chăm sóc sức khỏe ngoại viện, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, bao gồm các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư, sẽ được bác sĩ tiếp cận thăm khám sức khỏe hằng ngày.

Với cán bộ cấp cao còn lại sẽ được bác sĩ theo dõi sức khỏe thăm khám sức khỏe ít nhất 1 lần/tuần, 2 lần/tuần hoặc hằng ngày tuỳ theo diễn biến sức khỏe của cán bộ.

Khi đi công tác trong nước, với đoàn công tác do lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước làm trưởng đoàn, bác sĩ tiếp cận phục vụ được sắp xếp thường xuyên ở khu vực gần lãnh đạo. Khi đi công tác tại những vùng đặc biệt khó khăn trong nước bố trí 1 bác sĩ tiếp cận phục vụ.

Còn khi công tác tại các vùng còn lại trong nước, khi có yêu cầu của trưởng đoàn, được bố trí bác sĩ tiếp cận phục vụ.

Với đoàn công tác do lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn, tuỳ theo tình hình sức khỏe và yêu cầu của trưởng đoàn thì bố trí 1 bác sĩ phục vụ.

Trường hợp lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm Trưởng đoàn đi công tác nước ngoài, theo quy định, một Tổ Y tế sẽ được bố trí phục vụ, gồm 1 đại diện Hội đồng chuyên môn và 1 bác sĩ tiếp cận (yêu cầu được sắp xếp thường xuyên ở gần lãnh đạo).

Bên cạnh chế độ theo quy định, Ban Bí thư đề nghị cán bộ gương mẫu, chủ động rèn luyện, bảo vệ, nâng cao sức khỏe bằng cách thực hiện chế độ ăn, uống khoa học, hạn chế uống rượu, bia...

Cán bộ được khuyến khích sắp xếp thời gian làm việc, nghỉ ngơi hợp lý, không làm việc quá sức, có thời gian tập luyện thể dục, thể thao, an dưỡng, nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe. Cán bộ chỉ dùng thuốc, các sản phẩm thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng khi có chỉ định, tư vấn của bệnh viện và Hội đồng chuyên môn.

Đối với cán bộ diện Trung ương quản lý sẽ được hỗ trợ toàn bộ phần kinh phí cùng chi trả trong phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm Y tế và hỗ trợ chi phí các dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn nằm ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế khi có đề xuất của Hội đồng chuyên môn.

Tiêu chuẩn, chuyên môn của bác sĩ, nhân viên y tế

Quy định mới của Ban Bí thư cũng nêu rõ tiêu chuẩn, chuyên môn của bác sĩ, nhân viên y tế làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Theo đó, bác sĩ, nhân viên y tế cần có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ, chăm sóc sức khỏe cán bộ; thực hiện nghiêm quy định bảo mật về hồ sơ sức khỏe cán bộ.

Về chuyên môn, bác sĩ làm việc tại các Khoa A11, Nội A, Nội A1 của các bệnh viện được giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ, các phòng bảo vệ sức khỏe Trung ương là bác sĩ đa khoa, có trình độ sau đại học từ chuyên khoa cấp I trở lên thuộc một trong các chuyên khoa thuộc chuyên ngành nội khoa hoặc hồi sức cấp cứu.

Với bác sĩ chuyên khoa làm việc tại các khoa, phòng chuyên khoa được phân công khám bệnh, chữa bệnh hoặc thực hiện các kỹ thuật y tế phục vụ cán bộ cấp cao là bác sĩ chuyên khoa có trình độ sau đại học từ chuyên khoa cấp I trở lên.

Ban Bí thư quy định bác sĩ tiếp cận, phục vụ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao ngoài các tiêu chuẩn trên phải là đảng viên (các bệnh viện đề xuất, báo cáo danh sách trình Ban Tổ chức Trung ương phê duyệt). Trường hợp đơn vị sử dụng bác sĩ đã nghỉ hưu tham gia theo dõi sức khỏe, phục vụ phải có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Trung ương.