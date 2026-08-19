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Thông tin quan trọng về thẻ căn cước theo quy định mới

Duy Anh
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Theo quy định mới, công dân có thể sử dụng thông tin trên thẻ căn cước và dữ liệu điện tử được xác thực để thực hiện nhiều thủ tục hành chính mà không cần xuất trình giấy tờ.

Luật Căn cước bổ sung quy định về Căn cước điện tử, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số; tạo điều kiện để người dân thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch điện tử nhanh chóng, an toàn, thuận tiện.

Theo quy định của Luật Căn cước, mỗi công dân Việt Nam được cấp một Căn cước điện tử. Sau khi công dân hoàn thành việc đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, cơ quan quản lý căn cước sẽ thực hiện tạo lập Căn cước điện tử theo quy định.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công an Điện Biên).

Theo quy định mới, công dân có thể sử dụng thông tin trên thẻ căn cước và dữ liệu điện tử được xác thực để thực hiện nhiều thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến mà không cần phải xuất trình nhiều loại giấy tờ như trước đây.

Việc tích hợp thông tin trên thẻ căn cước góp phần đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Bên cạnh đó, việc kết nối, đồng bộ dữ liệu dân cư giúp cơ quan quản lý nhà nước nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất, hạn chế sai sót trong quá trình xác thực danh tính, đồng thời nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Tại tỉnh Điện Biên, lực lượng Công an các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 của Chính phủ; đẩy mạnh xây dựng, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử; tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thẻ căn cước, tài khoản định danh điện tử và các tiện ích số.

Việc Luật Căn cước đi vào cuộc sống không chỉ mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu, thước đo trong quá trình phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển chính quyền số, xã hội số và công dân số.

Thông báo quan trọng tới tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp
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