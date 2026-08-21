Thông tin quan trọng về thẻ Căn cước công dân cũ

Một trong những nội dung được đông đảo người dân quan tâm khi Luật Căn cước có hiệu lực là giá trị sử dụng của các thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước đây.

Luật Căn cước quy định rõ giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày 01/7/2024, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế phát sinh chi phí và thời gian cho người dân.

Một trong những nội dung được đông đảo người dân quan tâm khi Luật Căn cước có hiệu lực là giá trị sử dụng của các thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước đây.

Theo quy định của Luật Căn cước, thẻ Căn cước công dân được cấp trước ngày 01/7/2024 vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên thẻ.

Người dân có thể tiếp tục sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự và các hoạt động theo quy định của pháp luật mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi tên gọi của loại giấy tờ định danh.

Ảnh: Công an Điện Biên.

Luật cũng quy định rõ, công dân không bắt buộc phải đổi sang Thẻ Căn cước mới nếu thẻ Căn cước công dân đang sử dụng vẫn còn thời hạn. Chỉ khi thuộc các trường hợp phải cấp đổi, cấp lại theo quy định hoặc có nhu cầu thì công dân mới thực hiện thủ tục đổi sang Thẻ Căn cước. Quy định này góp phần giảm áp lực cho cơ quan quản lý, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Bên cạnh đó, các giấy tờ, hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý, không phải điều chỉnh hoặc cấp đổi chỉ vì việc thay đổi tên gọi từ "Căn cước công dân" sang "Căn cước". Điều này giúp bảo đảm tính liên tục, ổn định trong các giao dịch, thủ tục hành chính và các quan hệ dân sự.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu các quy định của Luật Căn cước; theo dõi thông tin từ các cơ quan chức năng và các kênh thông tin chính thống; không tin, không chia sẻ các thông tin sai sự thật về việc bắt buộc phải đổi thẻ ngay khi Luật có hiệu lực.

Khi có nhu cầu cấp, đổi hoặc cấp lại Thẻ Căn cước, người dân hãy đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.