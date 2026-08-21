HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thông tin quan trọng về thẻ Căn cước công dân cũ

Duy Anh
|

Một trong những nội dung được đông đảo người dân quan tâm khi Luật Căn cước có hiệu lực là giá trị sử dụng của các thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước đây.

Luật Căn cước quy định rõ giá trị sử dụng của thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày 01/7/2024, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời tạo thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế phát sinh chi phí và thời gian cho người dân.

Một trong những nội dung được đông đảo người dân quan tâm khi Luật Căn cước có hiệu lực là giá trị sử dụng của các thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước đây.

Theo quy định của Luật Căn cước, thẻ Căn cước công dân được cấp trước ngày 01/7/2024 vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết thời hạn ghi trên thẻ.

Người dân có thể tiếp tục sử dụng thẻ để thực hiện các giao dịch hành chính, dân sự và các hoạt động theo quy định của pháp luật mà không bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi tên gọi của loại giấy tờ định danh.

Thông tin quan trọng về thẻ Căn cước công dân cũ - Ảnh 1.

Ảnh: Công an Điện Biên.

Luật cũng quy định rõ, công dân không bắt buộc phải đổi sang Thẻ Căn cước mới nếu thẻ Căn cước công dân đang sử dụng vẫn còn thời hạn. Chỉ khi thuộc các trường hợp phải cấp đổi, cấp lại theo quy định hoặc có nhu cầu thì công dân mới thực hiện thủ tục đổi sang Thẻ Căn cước. Quy định này góp phần giảm áp lực cho cơ quan quản lý, đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Bên cạnh đó, các giấy tờ, hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý, không phải điều chỉnh hoặc cấp đổi chỉ vì việc thay đổi tên gọi từ "Căn cước công dân" sang "Căn cước". Điều này giúp bảo đảm tính liên tục, ổn định trong các giao dịch, thủ tục hành chính và các quan hệ dân sự.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu các quy định của Luật Căn cước; theo dõi thông tin từ các cơ quan chức năng và các kênh thông tin chính thống; không tin, không chia sẻ các thông tin sai sự thật về việc bắt buộc phải đổi thẻ ngay khi Luật có hiệu lực.

Khi có nhu cầu cấp, đổi hoặc cấp lại Thẻ Căn cước, người dân hãy đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch như sau
Tags

quy định mới

chính sách mới

thẻ căn cước

căn cước công dân

Thẻ CCCD

VNEID

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

Danh tính 11 kẻ 'đầu sỏ' bị bắt giữ khi công an điều tra tổng giao dịch trị giá gần 560 tỷ đồng

01:36
Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Bắt tạm giam Đào Minh Thuận SN 1990 - kẻ lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

01:14
Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

Đếm ngược trước thời khắc 'tái xuất' lúc 0h của sân bay quốc tế duy nhất ở Việt Nam mang hình bông hoa

01:10
Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

01:34
Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

Ferrari 12Cilindri đầu tiên về Việt Nam, dùng máy V12 hơn 800 mã lực, giá bán vẫn là ẩn số

01:55
SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

SYM ra mắt xe tay ga sở hữu trang bị hiếm, đổ đầy bình chạy gần 400 km, thách thức Honda SH350i

01:42
Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

Phản ứng của Huấn Hoa Hồng tại cơ quan công an sau khi bị bắt

00:50
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại