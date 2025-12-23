Thông tin quan trọng liên quan đến thẻ căn cước của tất cả người dân trong năm 2026

Theo đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 73/2024 quy định cụ thể mức thu, miễn, chế độ thu, nộp lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước.

Thông tư nêu rõ, mức thu lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước là 30.000 đồng. Cấp đổi thẻ căn cước là 50.000 đồng. Cấp lại thẻ căn cước là 70.000 đồng.

Báo PL TPHCM trích dẫn quy định tại Điều 4 Thông tư 25/2021 của Bộ Tài chính (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 64/2025) có nội dung: Từ ngày 1/7/2025 đến hết ngày 31/12/2026, lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 73/2024.

Như vậy, trong năm 2026, mức lệ phí cấp đổi, cấp lại căn cước cụ thể như sau:





Mức thu 25.000 đồng/thẻ căn cước đối với các trường hợp như:

Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi

Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh

Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật

Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước

Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính

Xác lập lại số định danh cá nhân

Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

Mức thu 35.000 đồng/thẻ căn cước đối với các trường hợp sau:

Bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được.

Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch Việt Nam.

Các trường hợp được miễn lệ phí

Thông tư nêu rõ, miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước đối với các trường hợp sau:

Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật.

Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.