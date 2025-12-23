Khám xét nơi ở của "ông trùm" Trần Quang Út trong một chuyên án lớn, thu giữ nhiều sổ đỏ

Từ tháng 8/2025, qua công tác nắm tình hình, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cục nghiệp vụ Bộ Công an đã theo dõi vụ án do nhóm đối tượng người Việt Nam thực hiện thông qua mời gọi đầu tư đồng tiền Kay núp bóng dưới danh nghĩa dự án đầu tư tiền điện tử Kayple.

Các đối tượng chủ chốt gồm: Mai Minh Tấn, trú tại xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk; Trần Quang Út, trú tại xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cùng thuê người tạo lập dự án Kayple để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử Kay với phương thức cực kỳ tinh vi.

Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, đã có hơn 4.000 ví đầu tư với số tiền hơn 51 triệu USD, tương ứng 1.275 tỷ đồng đã bị các đối tượng chiếm đoạt sử dụng tiêu xài cá nhân.

Tổ chức hệ thống nhiều tầng, thuê Leader phát triển dự án quy mô toàn quốc

Về thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, Trung tá Phan Minh Duy, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin trên tờ Công an nhân dân: Tấn và Út đã "nổ" rằng, dự án Kayple là một phần mềm được tạo lập ở nước ngoài, thu hút đông đảo khách hàng đến từ nhiều quốc gia trên thế giới tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Kay.

Tuy nhiên, dự án hiện chỉ có 7 triệu Kay nên trong tình trạng khan hiếm, nên giá trị đồng tiền điện tử Kay liên tục tăng lên, tại thời điểm tháng 9/2024, tỷ giá 1 Kay lên đến 2 USDT, tương đương khoảng 52.000 đồng tiền Việt. Do đó những người sớm tham gia đầu tư đồng tiền điện tử Kay sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận.

Táo bạo hơn nữa là Tấn và Út còn thuê một số đối tượng "chân rết" đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm (Leader) thực hiện nhiệm vụ định hướng, dẫn dắt, truyền cảm hứng và tìm kiếm, kêu gọi, quảng bá, hướng dẫn nhiều người tham gia đầu tư vào dự án Kayple.

Theo tờ An ninh TV, để mở rộng quy mô, Tấn và Út tổ chức hệ thống nhiều tầng, thuê người làm đầu mối phát triển dự án tại các địa phương trên cả nước và hưởng hoa hồng "khủng".

Theo thuật lại trên tờ VnExpress, Tấn và Út thuê người phát triển, quảng bá dự án tại TP HCM, Đăk Lăk, Bình Dương (cũ), tổ chức các hội thảo, cuộc họp trực tuyến, đồng thời lập nhiều nhóm Zalo, Telegram để hướng dẫn đầu tư.

Nhóm này thường xuyên đăng tải hình ảnh lợi nhuận hàng tháng, khoe tài sản nhằm tạo vỏ bọc giàu có, đánh vào lòng tin của bị hại. Mỗi tuần, các đối tượng làm Leader được Tấn và Út chi trả tiền công bằng USDT từ số tiền đã kêu gọi đầu tư rồi chiếm đoạt được.

Trên thực tế, Kayple chỉ là dự án ảo, Tấn và Út đều tự tạo vỏ bọc là những người giàu có từ dự án Kayple, toàn bộ số tiền mà những người tham gia đầu tư vào dự án này đều bị chiếm đoạt bằng cách chuyển vào ví tiền điện tử do Mai Minh Tấn quản lý, nắm giữ mật khẩu để rút ra chia cho Trần Quang Út cùng các đồng phạm trong nhóm Leader chiếm đoạt toàn bộ số tiền này sử dụng tiêu xài cá nhân.

Khi toàn bộ số tiền USDT chiếm đoạt được của những người tham gia đầu tư dự án Kayple đã bị Tấn và Út "rút ruột" hết, đến cuối tháng 8/2025 hai đối tượng này thống nhất cho sập hệ thống dự án ảo để người tham gia không thể đăng nhập được.

Ngoài ra, các đối tượng này còn thông báo với những người bị lừa đảo rằng phần mềm công nghề dự án Kayple ở nước ngoài đang được bảo trì.

Tiếp đó, Tấn và Út hạ dần giá trị tiền Kay xuống thấp để những người tham gia dự án nhầm tưởng hoạt động đầu tư bị thua lỗ nên không báo công an.

Khám xét nơi ở của các đối tượng cầm đầu

Đến nay, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bước đầu làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm của Tấn, Út, bắt giữ 10 đối tượng.

Ngoài 2 "ông trùm" trong đường dây lừa đảo, còn 8 đối tượng liên quan khác vừa bị bắt giữ gồm: Lê Minh Hiệp (sinh năm 1987, trú tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Việt Phương (sinh năm 1985, trú Đắk Lắk), Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1989, trú TP HCM, Đinh Văn Giới (sinh năm 1982, trú TP HCM), Trần Tấn Cường (sinh năm 1993, trú tỉnh Đắk Lắk), Đoàn Nguyễn Đăng Khoa (sinh năm 1986, trú TP HCM), Đào Thanh Phong (sinh năm 1981, trú tỉnh Vĩnh Long) và Trần Văn Tứ (sinh năm 1985, trú TP HCM).

Khám xét nhà Trần Quang Út, cảnh sát thu giữ nhiều sổ đỏ. Ảnh: Công an Đăk Lăk/Người lao động

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của đối tượng Mai Minh Tấn (Ảnh: Bộ Công an).

Khám xét nơi ở của Nguyễn Việt Phương - một trong 10 đối tượng đã bị bắt giữ. (Ảnh: Công an nhân dân).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị những ai là bị hại tham gia đầu tư vào dự án KAYPLE, liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (địa chỉ: 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để cung cấp các thông tin, tài liệu có liên quan.















