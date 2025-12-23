Bắt Nguyễn Cảnh Hoàng SN 2007 và một đồng hương

Ngày 23/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Phan Trọng Đại, SN 2006 và Nguyễn Cảnh Hoàng, SN 2007, cùng trú tại xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An về Tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan điều tra ra tống đạt quyết định khởi tố 2 đối tượng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Trước đó, Công an xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức bán điện thoại di động giá rẻ trên mạng xã hội Facebook để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Đáng chú ý, các đối tượng này tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản Facebook "ảo", đăng tải hình ảnh điện thoại mẫu mã mới, kèm theo những lời quảng cáo hấp dẫn như "hàng chính hãng", "giá rẻ", "bảo hành đầy đủ" nhằm tạo sự tin tưởng.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng liên tục nhắn tin thuyết phục, thúc ép nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để giữ hàng và thanh toán tiền trước khi nhận hàng để làm cho bị hại tin tưởng và chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ theo dõi, xác minh, ngày 16/12, Công an xã Thạch Hà tiến hành bắt giữ thành công 2 đối tượng trên khi đang lẩn trốn và hoạt động tại các tỉnh phía Bắc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng nhận thức rõ hành vi phạm tội và khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức nói trên với nhiều bị hại trên địa bàn cả nước, trong đó tập trung vào hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt được từ các bị hại ước tính khoảng 40 triệu đồng.