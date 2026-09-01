Thông tin quan trọng đến tất cả người dân có sổ đỏ

Cục Quản lý đất đai đã dự thảo nội dung phôi giấy chứng nhận điện tử và trao đổi với Cục C06, C12 thuộc Bộ Công an. Mục tiêu là giấy chứng nhận điện tử sau này sẽ được tích hợp vào ứng dụng VNeID.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại buổi họp báo ngày 16/9, ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, cho biết lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Cục triển khai nhiệm vụ áp dụng giấy chứng nhận điện tử về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dạng điện tử .

Đến nay, Cục Quản lý đất đai đã dự thảo nội dung phôi giấy chứng nhận điện tử và trao đổi với Cục C06, C12 thuộc Bộ Công an. Mục tiêu là giấy chứng nhận điện tử sau khi hoàn thiện sẽ được tích hợp vào ứng dụng VNeID.

Về lộ trình triển khai, trước hết cần tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, nhằm bảo đảm giá trị pháp lý thống nhất giữa giấy chứng nhận điện tử và giấy chứng nhận giấy.

Song song với hoàn thiện thể chế, Cục Quản lý đất đai đang tái cấu trúc quy trình một số thủ tục hành chính theo hướng toàn trình điện tử. Cục đã chỉ đạo, hướng dẫn một số địa phương lựa chọn những thủ tục có tính khả thi để triển khai theo phương thức điện tử.

Một điều kiện quan trọng khác là hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bởi đây là nền tảng để thực hiện các thủ tục hành chính và cấp giấy chứng nhận điện tử cho người sử dụng đất.

Cùng với đó, cơ sở dữ liệu đất đai cần được kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu liên quan. Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, dữ liệu dân cư có vai trò xác thực nhân thân của người tham gia giao dịch, trong khi thông tin về pháp nhân cũng cần được xác thực.

Cục Quản lý đất đai đồng thời phối hợp với Cục Thuế, Bộ Tài chính để kết nối, chia sẻ và cung cấp thông tin phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính khi người sử dụng đất thực hiện các giao dịch.

Như vậy, việc triển khai giấy chứng nhận điện tử đang được thực hiện đồng thời trên nhiều nhóm nhiệm vụ, gồm hoàn thiện thể chế, tái cấu trúc thủ tục hành chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống liên quan.

Theo đại diện Cục Quản lý đất đai, dự thảo phôi giấy chứng nhận điện tử đã được hoàn thành. Cơ quan này đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các điều kiện cần thiết, hướng tới đưa giấy chứng nhận điện tử vào vận hành.

Ông Mai Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai cho biết, dự thảo phôi giấy chứng nhận điện tử đã được thiết kế và đang tiếp tục được phối hợp với các đơn vị liên quan để hoàn thiện các điều kiện cần thiết, hướng tới tích hợp trên VNeID. Ảnh: Kiều Chi

Về tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, ông Mai Văn Phấn cho biết việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia đang được các bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai, với nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, cả nước đã có hơn 68 triệu thửa đất được xây dựng dữ liệu. Trong đó, khoảng 47,7 triệu thửa đã bảo đảm yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống”; hơn 20,5 triệu thửa thuộc nhóm cần tiếp tục bổ sung thông tin, làm sạch, làm đúng, làm đủ dữ liệu.

Về mục tiêu trong năm 2026, đại diện Cục Quản lý đất đai cho biết Kế hoạch 2959/KH-BNNMT-BCA đã phân bổ nhiệm vụ làm “đúng, đủ, sạch, sống” đối với những địa bàn đã có dữ liệu; đồng thời thực hiện đo đạc mới, đo đạc chỉnh lý tại những nơi chưa có bản đồ địa chính.

Tuy nhiên, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Trung ương về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan đã đặt ra yêu cầu mới về tiến độ.

Theo đó, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phải hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia đối với những nơi đã có dữ liệu trong năm 2026. Đối với những địa bàn phải đo đạc, chỉnh lý hoặc đo đạc mới để xây dựng dữ liệu, thời hạn hoàn thành được xác định trong năm 2027.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu những nơi đã có dữ liệu phải hoàn thành tối thiểu 80% dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” trong năm 2026.

Hiện khoảng 47,7 triệu thửa đất đã đạt yêu cầu trên tổng số hơn 68 triệu thửa có dữ liệu, tương đương khoảng 70%. Đại diện Cục Quản lý đất đai cho rằng với tiến độ hiện nay, mục tiêu đạt 80% trong năm 2026 có khả năng được đáp ứng.

Đối với nhóm địa bàn phải đo đạc mới hoặc đo đạc chỉnh lý, các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, cập nhật tiến độ thực hiện tại từng địa phương, với mục tiêu hoàn thành trong năm 2027.