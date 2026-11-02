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Thông tin mới nhất vụ nữ chủ quán bị người đàn ông ném chìa khóa ô tô vào mặt

Hương Trà (T/h)
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Sau khi xảy ra sự việc, người đàn ông đã tới bệnh viện tìm nữ chủ quám để xin lỗi và xin bồi thường.

Như đã thông tin trước đó, tối 1/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn một phút ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển ô tô đến quán ăn trên đường Ngô Đức Mai, giao với Quốc lộ 46, thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Theo nội dung đoạn clip ghi lại, khi nữ chủ quán nhắc nhở việc đỗ xe ngược chiều, người đàn ông lớn tiếng chửi bới, sau đó ném chìa khoá về phía nữ chủ quán. Sự việc sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên nhiều diễn đàn.

Người đàn ông ném chìa khoá vào mặt nữ chủ quán. (Ảnh cắt từ clip)

Đến ngày 2/11, thông tin trên VietNamNet, anh V.T.P. (chủ quán ăn tại xã Hưng Nguyên, Nghệ An) cho biết, người đàn ông liên quan đến vụ việc đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để thăm hỏi, xin lỗi vợ anh và bồi thường. Theo anh P., sau khi người này trực tiếp đến bệnh viện xin lỗi, gia đình anh đã chấp nhận bỏ qua vụ việc.

Bên cạnh đó, VOV.vn dẫn chia sẻ từ lãnh đạo Công an xã Hưng Nguyên, đơn vị đã mời người đàn ông liên quan là ông N.V.H. đến làm việc để xác minh, xử lý theo quy định. Tại buổi làm việc, ông H. thừa nhận hành vi sai trái.

Người này cho biết, ngay trong đêm xảy ra sự việc, ông đã trực tiếp đến gặp nữ chủ quán và gia đình để xin lỗi, đồng thời hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị vết thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h, ông N.V.H. điều khiển ô tô về địa phương và đỗ xe ngược chiều trước quán ăn. Khi nữ chủ quán đến nhắc nhở, hai bên xảy ra lời qua tiếng lại. Trong lúc đứng đối diện nữ chủ quán, ông H. dùng chìa khóa ô tô ném vào mặt người phụ nữ, khiến nạn nhân bị rách da, chảy nhiều máu. Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

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