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Thông tin mới liên quan đến thẻ Căn cước, tất cả người dân cần biết

Duy Anh
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Luật Căn cước đã chính thức đổi tên "Thẻ Căn cước công dân" thành "Thẻ Căn cước", đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong công tác quản lý căn cước.

Ngày 16/8, Công an tỉnh Điện Biên thông tin, một trong những điểm mới đáng chú ý của Luật Căn cước là việc thống nhất tên gọi "Thẻ Căn cước công dân" thành "Thẻ Căn cước".

Việc thay đổi này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tên gọi mà còn thể hiện định hướng xây dựng hệ thống quản lý căn cước hiện đại, đồng bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu phát triển của nền hành chính số.

Thông tin mới liên quan đến thẻ Căn cước, tất cả người dân cần biết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công an Điện Biên).

Theo quy định của Luật Căn cước, kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành, tên gọi chính thức của giấy tờ định danh là "Thẻ Căn cước".

Sự thay đổi này nhằm bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đồng thời mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các đối tượng được cấp căn cước theo quy định.

Thông tin mới liên quan đến thẻ Căn cước, tất cả người dân cần biết - Ảnh 3.

Điều này giúp tránh phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và cơ quan quản lý (Ảnh được tạo bởi AI).

Việc giữ nguyên giá trị sử dụng của các loại giấy tờ đã cấp cũng góp phần bảo đảm tính ổn định trong các giao dịch hành chính, dân sự, tài chính, ngân hàng và các hoạt động khác của công dân, không làm gián đoạn quá trình thực hiện các quyền, nghĩa vụ hợp pháp.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không tin theo các thông tin sai sự thật hoặc các luận điệu xuyên tạc về việc bắt buộc phải đổi thẻ căn cước.

Khi có nhu cầu cấp, đổi hoặc cấp lại thẻ căn cước, người dân nên liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Điện Biên

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