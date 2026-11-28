TPO - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức và khi thay đổi vị trí việc làm đối với công chức.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, việc xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào vị trí việc làm có ngạch công chức được chia thành các trường hợp cụ thể, căn cứ vào mối tương quan giữa thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch mới và ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ.

Đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn, việc xếp lương được căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng.

Trường hợp công chức chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch hoặc bậc nghề nghiệp cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới.

Thời gian hưởng lương ở vị trí việc làm mới được tính từ ngày quyết định tuyển dụng, tiếp nhận có hiệu lực.

Ảnh minh họa.

Đối với thời gian xét nâng bậc lương lần sau, Bộ Nội vụ hướng dẫn căn cứ vào mức chênh lệch giữa hệ số lương mới được xếp và hệ số lương đang hưởng.

Cụ thể, nếu mức chênh lệch này bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa hai bậc lương liền kề ở ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ, thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính từ ngày quyết định tuyển dụng, tiếp nhận có hiệu lực.

Ngược lại, nếu mức chênh lệch nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa hai bậc lương liền kề ở ngạch hoặc bậc nghề nghiệp hiện giữ, thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch hoặc bậc nghề nghiệp hiện giữ.

Đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào vị trí việc làm có ngạch công chức cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ với ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ, Bộ Nội vụ phân thành 3 trường hợp.

Thứ nhất, nếu ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có cùng hệ số lương với ngạch hoặc bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm hiện giữ, công chức được xếp ngang bậc lương và tỷ lệ phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng. Thời gian hưởng lương mới được tính từ ngày quyết định tuyển dụng, tiếp nhận có hiệu lực.

Thứ hai, nếu ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hệ số lương ở cùng bậc cao hơn hệ số lương ở cùng bậc của ngạch hoặc bậc nghề nghiệp hiện giữ, việc xếp lương căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức mới.

Thứ ba, nếu ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hệ số lương ở cùng bậc thấp hơn hệ số lương ở cùng bậc của ngạch hoặc bậc nghề nghiệp hiện giữ, công chức được xếp ngang bậc lương và tỷ lệ phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng sang ngạch mới.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.