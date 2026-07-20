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Thống nhất TĂNG LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

Chinhphu.vn
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Hội đồng Tiền lương quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027, tức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy theo từng vùng.

Thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng 7,8%, áp dụng từ 1/1/2027

Sáng 16/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã tiến hành phiên họp thứ hai để thảo luận về mức lương tối thiểu vùng năm 2027.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng sẽ là 7,8%, chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2027. Phương án này sẽ được trình Chính phủ thông qua.

Theo phương án được thông qua, mức lương tối thiểu theo tháng sẽ được điều chỉnh tăng từ 310.000 - 390.000 đồng, mức tăng bình quân là 348.000 đồng, tương ứng tỉ lệ bình quân 7,8%.

Chi tiết mức tăng lương tối thiểu theo từng vùng

Cụ thể, tại Vùng I, lương tối thiểu theo tháng được điều chỉnh từ mức hiện hành 5.310.000 đồng lên mức mới 5.700.000 đồng, tăng 390.000 đồng (tương ứng 7,3%).

Đối với Vùng II, mức lương tăng thêm 350.000 đồng (tương đương 7,4%), nâng từ mức hiện hành 4.730.000 đồng lên mức mới 5.080.000 đồng.

Ở Vùng III, lương tối thiểu được điều chỉnh tăng từ 4.140.000 đồng lên 4.450.000 đồng, tương ứng mức tăng tuyệt đối 310.000 đồng (tương ứng 7,5%).

Đáng chú ý, Vùng IV là khu vực có tỉ lệ tăng tương đối cao nhất với 9,2%, điều chỉnh từ mức hiện hành 3.700.000 đồng lên mức mới 4.040.000 đồng, tăng 340.000 đồng.

Thống nhất tuyệt đối phương án tăng lương tối thiểu trên tinh thần chia sẻ và hài hòa

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết các thành viên của Hội đồng tiền lương đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, sâu sắc và đi đến thống nhất tuyệt đối phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% từ 1/1/2027.

Điều này khẳng định mong muốn chung của các bên đã gặp nhau trên tinh thần chia sẻ và hài hòa - vừa chăm lo tốt cho đời sống người lao động, vừa thúc đẩy sản xuất phát triển để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thống nhất với mức tăng 7,8%, song dưới góc độ đại diện cho giới chủ sử dụng lao động, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, lương tối thiểu là yếu tố quan trọng trong tiến trình thực hiện các mục tiêu tăng trưởng thực chất, bền vững

Đề cập giải pháp nâng cao năng suất lao động, ông Hoàng Quang Phòng nhấn mạnh đây là trách nhiệm chung của cơ quan quản lý, người sử dụng lao động và người lao động. Nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới quản trị, ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Về phía doanh nghiệp, cần tăng cường năng lực quản trị, khuyến khích sáng kiến, đổi mới công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh. Trong khi đó, người lao động cũng phải không ngừng học hỏi, rèn luyện kỹ năng, nâng cao ý thức kỷ luật và năng suất làm việc.

Trước đó, tại phiên họp phiên thứ nhất bàn về mức lương tối thiểu năm 2027, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương tối thiểu vùng.

Theo đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đề xuất 2 phương án tăng lương tối thiểu vùng. Phương án 1 tăng bình quân 9,8%, tương đương 360.000-520.000 đồng/người/tháng. Phương án 2 tăng bình quân 8,5%, tương đương 315.000-450.000 đồng/người/tháng.

Gần đây nhất, từ 1/1/2026, mức lương tối thiểu vùng I là 5,31 triệu đồng/tháng; Vùng II là 4,73 triệu đồng/tháng; Vùng III là 4,14 triệu đồng/tháng; Vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng. Mức lương này tăng 250.000 - 350.000 đồng/tháng (tương đương tăng 7,2%) so với năm 2025.

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tăng lương tối thiểu 2027

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