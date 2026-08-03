Thông báo quan trọng đến người dùng điện thoại Samsung

Người dùng điện thoại Samsung nên kiểm tra lại một số cài đặt trên thiết bị.

Nhiều mẫu điện thoại Samsung Galaxy được trang bị hàng loạt tính năng thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng.

Tuy nhiên, không phải tiện ích nào cũng cần thiết với mọi người dùng. Một số tính năng hoạt động liên tục ở chế độ nền có thể khiến thiết bị tiêu tốn pin đáng kể, đặc biệt nếu được bật suốt cả ngày.

Nếu điện thoại Samsung thường xuyên hết pin, nguyên nhân có thể đến từ những tính năng ít người để ý nhưng luôn hoạt động trong nền. (Ảnh minh hoạ: PhoneArena)

Theo trải nghiệm thực tế được trang công nghệ MakeUseOf (MUO) chia sẻ trên Galaxy S22+, việc tắt một số tính năng ít sử dụng có thể giúp kéo dài thời lượng pin thêm khoảng 15-20% vào cuối ngày.

Always On Display: Tiện lợi nhưng tiêu tốn nhiều pin

Always On Display (AOD) là một trong những tính năng đặc trưng trên điện thoại Samsung, cho phép màn hình luôn hiển thị đồng hồ, thông báo và một số thông tin cơ bản ngay cả khi thiết bị đang khóa.

Nhờ sử dụng màn hình OLED và giảm tần số quét, AOD được thiết kế để tiết kiệm điện năng. Dù vậy, theo MUO, việc duy trì màn hình sáng liên tục vẫn khiến thiết bị tiêu hao khoảng 10-15% pin mỗi ngày, trở thành một trong những nguyên nhân gây hao pin ngầm đáng chú ý.

Với những người không có nhu cầu theo dõi đồng hồ hoặc thông báo liên tục, thao tác chạm hai lần để bật màn hình được xem là lựa chọn tiết kiệm pin hơn.

Người dùng có thể kích hoạt tính năng này bằng cách vào Cài đặt > Tính năng nâng cao > Chuyển động và thao tác > Chạm hai lần để bật màn hình.

Digital Wellbeing liên tục theo dõi hoạt động của người dùng

Digital Wellbeing là công cụ thống kê thời gian sử dụng điện thoại, giúp người dùng theo dõi thói quen sử dụng ứng dụng và quản lý thời gian trước màn hình.

Để tạo các báo cáo này, hệ thống phải liên tục ghi nhận dữ liệu như thời lượng sử dụng ứng dụng, số lần mở khóa máy, thời gian bật màn hình hay số lượng thông báo nhận được. Quá trình hoạt động nền này cũng góp phần làm giảm thời lượng pin.

Nếu không có nhu cầu sử dụng các báo cáo hàng tuần, người dùng có thể tắt quyền truy cập dữ liệu của Digital Wellbeing bằng cách vào Cài đặt > Sức khỏe kỹ thuật số và kiểm soát của phụ huynh > Cài đặt > Quyền truy cập dữ liệu sử dụng rồi vô hiệu hóa tính năng.

Quét thiết bị lân cận khiến Bluetooth hoạt động liên tục

Tính năng Nearby Device Scanning giúp điện thoại tự động phát hiện các thiết bị Samsung ở gần như Galaxy Buds, Galaxy Watch hay SmartTag để kết nối nhanh hơn.

Đổi lại, Bluetooth phải liên tục quét môi trường xung quanh ngay cả khi người dùng không kết nối thiết bị nào, làm tăng mức tiêu thụ pin trong quá trình sử dụng.

Trong trường hợp không thường xuyên ghép nối phụ kiện, người dùng có thể tắt tính năng này tại Cài đặt > Kết nối > Cài đặt kết nối khác > Quét thiết bị lân cận.

Nhấc để đánh thức cũng tiêu hao năng lượng

Tính năng Lift to Wake (Nhấc để đánh thức) cho phép màn hình tự sáng khi người dùng cầm điện thoại lên.

Để thực hiện điều này, cảm biến gia tốc và con quay hồi chuyển phải luôn ở trạng thái sẵn sàng hoạt động nhằm phát hiện chuyển động. Theo MUO, dù mức tiêu thụ của tính năng này không lớn khi đứng riêng lẻ, việc duy trì các cảm biến ở chế độ chờ vẫn ảnh hưởng đến thời lượng pin.

Nếu không thường xuyên sử dụng, người dùng có thể tắt tại Cài đặt > Tính năng nâng cao > Chuyển động và thao tác > Nhấc để đánh thức.

Theo MUO, từng tính năng kể trên có thể không tạo ra khác biệt quá lớn nếu xét riêng lẻ. Tuy nhiên, khi cùng hoạt động trong nền, chúng góp phần làm giảm đáng kể thời lượng pin của thiết bị. Việc vô hiệu hóa các tính năng ít sử dụng có thể giúp Galaxy S22+ kéo dài thêm khoảng 15-20% pin sau một ngày sử dụng, đặc biệt với những người ưu tiên thời lượng pin hơn các tiện ích bổ sung.