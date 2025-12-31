Thông báo khẩn tới tất cả các phương tiện tham gia giao thông ở Hà Nội ngay từ bây giờ

Công an TP Hà Nội vừa ra thông báo phân luồng giao thông phục vụ Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026.

Theo đó, được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Chương trình nghệ thuật Chào năm mới 2026, trong đó có Chương trình Hà Nội Countdown 2026 và các điểm bắn pháo hoa chào năm mới, diễn ra từ tối ngày 31/12/2025 đến rạng sáng ngày 01/01/2026.

Để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động chào đón năm mới 2026, Công an thành phố Hà Nội tổ chức phân luồng, hạn chế phương tiện giao thông như sau:

1. Từ 13h00 ngày 31/12/2025, tổ chức cấm các phương tiện lưu thông trong khu vực phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm; đồng thời cấm xe khách, xe tải đi vào các tuyến phố Ngô Quyền, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Hàng Trống, Nhà Chung, Hàng Gai, Hàng Hòm và Lý Thái Tổ.

2. Từ 18h00 ngày 31/12/2025 đến rạng sáng ngày 01/01/2026, cấm ô tô đi vào các tuyến phố Hai Bà Trưng, Hàng Bài; cấm toàn bộ phương tiện lưu thông trên các tuyến Hàng Trống, Hàng Hòm, Hàng Gai và Lý Thái Tổ; cấm các phương tiện từ phố Nguyễn Hữu Huân đi vào khu vực phố cổ.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm Giao thừa chào đón năm 2026 - Ảnh: ĐSPL

Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông từ xa tại các nút giao Lý Thường Kiệt - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Lý Thường Kiệt - Quang Trung và các tuyến lân cận để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức và người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tuân thủ sự hướng dẫn, điều tiết của lực lượng chức năng. Khi gặp các đoàn xe ưu tiên, xe chở quân, xe đặc chủng của lực lượng Công an, Quân đội làm nhiệm vụ, các phương tiện phải nhường đường, đi sát lề đường bên phải và dừng hẳn để đoàn xe ưu tiên đi qua.

Công an thành phố Hà Nội thông báo để nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đội ngũ lái xe và chủ phương tiện biết, thực hiện và phối hợp hỗ trợ lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội

Các trận địa pháo hoa tại Hà Nội đã hoàn tất công tác lắp đặt, kiểm tra kỹ thuật và bảo đảm an toàn, sẵn sàng cho màn trình diễn rực rỡ phục vụ người dân đêm giao thừa chào đón năm mới 2026.

Nhân dịp Tết Dương lịch 2026, TP Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 địa điểm nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân Thủ đô.

Theo kế hoạch, thời gian bắn pháo hoa diễn ra trong 15 phút, từ 23 giờ 45 phút ngày 31/12/2025 đến 0 giờ ngày 1/1/2026. Thành phố bố trí 6 trận địa pháo hoa, gồm pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật.

Cụ thể, hai trận địa pháo hoa được đặt tại phường Hoàn Kiếm, khu vực trước trụ sở Báo Hà Nội Mới và Bưu điện Hà Nội.

Bốn địa điểm còn lại gồm: Đảo Dừa - Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng); khuôn viên đường đua F1 (phường Từ Liêm); vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) và khu vực hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Tổng số pháo hoa sử dụng trong đợt bắn gồm 4.000 quả pháo hoa tầm cao, 360 giàn pháo hoa tầm thấp cùng nhiều loại pháo hoa hỏa thuật, bảo đảm quy mô, chất lượng và hiệu ứng trình diễn ấn tượng.

Cũng trong dịp này, chương trình Hà Nội Countdown 2026 sẽ diễn ra từ 19 giờ tối 31/12 với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ trong nước và quốc tế như: MC Goku, Đông Hùng, Hà Lê, Văn Mai Hương, Bùi Công Nam, Quân AP, LowG, tlinh, Wean Lê, Karik, Hòa Minzy và DJ Alan Walker.

