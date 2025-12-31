Danh sách phạt nguội 24 giờ qua, điều đặc biệt tại 1 nút giao

Theo dữ liệu trích xuất từ 12h ngày 29/12 đến 12h ngày 30/12/2025, hệ thống camera AI trên đường Lê Văn Lương: Ghi nhận 02 trường hợp phương tiện đi sai làn đường quy định.

Trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (km 20): Có 12.094 phương tiện lưu thông với tốc độ trung bình 63 km/h. Camera AI đã phát hiện 05 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Điều đặc biệt, trong 24 giờ qua, tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (Hà Nội) không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào vượt đèn đỏ hay không đội mũ bảo hiểm và đi ngược chiều. Đây là một chuyển biến tích cực về ý thức người dân tại khu vực này sau thời gian triển khai giám sát tự động.

Hiện nay, toàn bộ dữ liệu hình ảnh và thông tin vi phạm đã được chuyển giao cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý "phạt nguội" theo quy định.

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đánh giá cao việc người dân tự giác chấp hành luật giao thông tại điểm thí điểm và mong muốn tinh thần này tiếp tục được duy trì trên mọi tuyến đường để đảm bảo an toàn chung cho xã hội.

Danh sách phạt nguội 24 giờ qua cụ thể như sau:

Mức phạt lỗi chạy sai làn đường, không thắt dây an toàn

Lỗi Không thắt dây an toàn

Áp dụng cho ô tô và xe tương tự ô tô (xe chở người, xe chở hàng bốn bánh):

a) Người điều khiển xe (tài xế)

Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng theo khoản 3 Điều 6.

b) Người được chở trên xe (hành khách)

Không thắt dây đai an toàn tại vị trí có trang bị dây đai khi xe đang chạy: Phạt tiền từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng theo khoản 4 Điều 12

Lỗi Chạy sai làn đường

b) Ô tô

Chạy không đúng làn đường, chuyển làn không đúng quy định: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng.

Nếu chạy sai làn gây tai nạn giao thông: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng và bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn:

https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.