HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Hơn 500 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Trang Anh |

Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi 545 thông báo đến chủ phương tiện vi phạm phạt nguội bao gồm cả ô tô và xe máy.

Công an TP Hà Nội tối 29/12 đã thông báo danh sách phương tiện vi phạm TTATGT được phát hiện qua hệ thống camera AI.

Theo đó, từ ngày 13/12, Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động và thực hiện việc xử lý vi phạm hành chính đối với một hành vi vi phạm trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông.

Qua thời gian thực hiện, hệ thống Camera AI đã phát hiện, ghi hình hàng trăm trường hợp phương tiện vi phạm, gồm cả ô tô và mô tô. Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi 545 thông báo đến chủ phương tiện vi phạm bao gồm cả ô tô và xe máy.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Hơn 500 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 - Ảnh 1.

Hơn 500 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 - Ảnh 2.

Hơn 500 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 - Ảnh 3.

Hơn 500 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 - Ảnh 4.

Hơn 500 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 - Ảnh 5.

Hơn 500 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 - Ảnh 6.

Hơn 500 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 - Ảnh 7.

Hơn 500 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 - Ảnh 8.

Hơn 500 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 - Ảnh 9.

Cách tra cứu và nộp phạt nguội

Theo đó, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện có thể tra cứu thông tin “phạt nguội” trên ứng dụng VNeTraffic hoặc trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an tại địa chỉ www.csgt.vn, hoặc liên hệ trực tiếp Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT - CATP Hà Nội) tại số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội, điện thoại: 0692.196.440 để được hướng dẫn, giải quyết.

Đối với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến 14 địa điểm tiếp nhận, giải quyết kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị nghiệp vụ (phạt nguội) của Phòng Cảnh sát giao thông để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Danh sách phạt nguội ở Hà Nội do camera AI ghi lại, các chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168
Hơn 500 chủ xe bị phạt nguội ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 - Ảnh 11.166 chủ xe bị lỗi vượt đèn đỏ ở Hà Nội nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Hệ thống camera AI đã tự động ghi hình hàng loạt các trường hợp vượt đèn đỏ và nhiều lỗi vi phạm khác.

Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

VnExpress

phạt nguội

tra cứu phạt nguội

tai nạn

nghị định 168

phạt nguội ở Hà Nội

danh sách phạt nguội mới nhất

Lỗi vi phạm phạt nguội

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại