Thông báo khẩn liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân cả nước từ ngày 15/12

Chính phủ đã ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Nghị định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/12/2025, với nhiều nội dung mới đáng chú ý liên quan đến quản lý căn cước công dân và dữ liệu dân cư.

Một trong những điểm được dư luận quan tâm là việc nghiêm cấm tổ chức, cá nhân giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định pháp luật. Quy định này nhằm bảo đảm quyền công dân, hạn chế các hành vi chiếm đoạt, lạm dụng hoặc khai thác sai mục đích thông tin cá nhân.

Nghiêm cấm giữ, cầm cố, sử dụng trái phép thẻ căn cước

Nghị định quy định rõ ràng hàng loạt hành vi bị cấm, trong đó bao gồm: cấp, cấp đổi, cấp lại hoặc thu hồi thẻ căn cước trái quy định; giữ thẻ căn cước hoặc giấy chứng nhận căn cước không có căn cứ pháp luật; nhũng nhiễu, gây phiền hà hoặc phân biệt đối xử trong quá trình giải quyết thủ tục liên quan đến căn cước và cơ sở dữ liệu dân cư.

Ngoài ra, Nghị định cũng cấm các hành vi làm sai lệch hồ sơ, sổ sách; cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác; làm giả hoặc cố ý sửa chữa nội dung thẻ căn cước; cũng như hành vi sử dụng thẻ căn cước của người khác, hủy hoại thẻ căn cước hoặc thực hiện việc mua bán, trao đổi, khai thác trái phép dữ liệu dân cư.

Những quy định này được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân ngày càng cấp thiết, đặc biệt khi các giao dịch điện tử, định danh số và hệ thống căn cước điện tử đang trở nên phổ biến.

Khách sạn, nhà nghỉ giữ thẻ căn cước của khách: bị phạt từ 2 – 4 triệu đồng

Một nội dung tác động trực tiếp tới các cơ sở lưu trú là quy định xử phạt đối với hành vi giữ thẻ căn cước của khách sau khi đã làm thủ tục nhận phòng. Theo Nghị định, đây được xem là hành vi chiếm đoạt, sử dụng trái phép giấy tờ tùy thân của công dân.

Cụ thể, mức phạt hành chính từ 2 – 4 triệu đồng sẽ áp dụng đối với các hành vi:

Điều này đồng nghĩa rằng từ ngày 15/12/2025, các khách sạn, nhà nghỉ sẽ không được phép giữ thẻ căn cước của khách. Cơ sở lưu trú chỉ được quét, nhập thông tin hoặc đối chiếu theo đúng quy định, sau đó phải trả lại ngay cho khách.

Buộc trả lại thẻ căn cước đã giữ trái phép

Ngoài mức phạt tiền, tổ chức hoặc cá nhân vi phạm còn phải khắc phục hậu quả bằng cách:

Quy định này giúp ngăn chặn tình trạng cầm cố thẻ căn cước, lạm dụng thông tin cá nhân hoặc sử dụng thẻ căn cước của người khác cho các hoạt động trái pháp luật.

Việc ban hành Nghị định 282/2025/NĐ-CP thể hiện nỗ lực của Chính phủ trong việc: Siết chặt quản lý dữ liệu dân cư và thông tin căn cước; Ngăn ngừa các hành vi gian lận danh tính; Bảo vệ quyền riêng tư và quyền nhân thân của công dân trong môi trường số.

Nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần tạo môi trường hành chính minh bạch, đồng thời nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tiếp xúc và xử lý thông tin căn cước.