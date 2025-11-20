Tập đoàn 'bầu' Hiển ấp ủ loạt cú hích nghìn tỷ, từ cao tốc 81km đến đô thị cảng tầm cỡ Hà Lan, Hàn Quốc

UBND tỉnh Cà Mau mới đây đã tổ chức Hội nghị kết nối hợp tác đầu tư, thu hút sự tham dự của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm đến tiềm năng phát triển tại vùng cực Nam Tổ quốc. Tại sự kiện, Tập đoàn T&T gây chú ý khi công bố nghiên cứu và đề xuất đầu tư loạt dự án quy mô lớn, trải rộng trên các lĩnh vực giao thông – hạ tầng, du lịch – đô thị biển và năng lượng tái tạo.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. Ảnh: UBND tỉnh Cà Mau

Đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Cà Mau – Bạc Liêu dài hơn 81km

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, cho biết doanh nghiệp đã dành nhiều thời gian khảo sát và đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Cà Mau – Bạc Liêu, dài 81,2km theo hình thức đối tác công – tư (PPP).

Tuyến đường này khi hoàn thành sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM – Tiền Giang – Sóc Trăng, khép kín trục cao tốc ven biển Đồng bằng sông Cửu Long. Đây được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và du lịch; đồng thời tối ưu khai thác sân bay, quỹ đất hiện hữu và tạo xung lực phát triển mới cho toàn khu vực.

Ảnh minh họa tuyến cao tốc Cà Mau – Bạc Liêu trong tương lai bằng AI

Song song với hạ tầng giao thông, T&T Group cũng bày tỏ mong muốn đầu tư vào hệ sinh thái du lịch – dịch vụ cao cấp dựa trên lợi thế vị trí chiến lược của các đảo ven bờ. Tập đoàn cho rằng Cà Mau có khả năng hình thành chuỗi giá trị đồng bộ gồm: cảng biển – công nghiệp – logistics – du lịch, kết nối trực tiếp với Khu du lịch quốc gia Đất Mũi.

Đột phá với mô hình Đô thị Cảng Hòn Khoai – “Lục địa cực Nam”

Đáng chú ý nhất là đề xuất phát triển cụm đảo Hòn Khoai theo mô hình Đô thị Cảng (City Port), lấy cảm hứng từ các trung tâm cảng biển quốc tế như Rotterdam (Hà Lan) hay Busan (Hàn Quốc).

Mô hình này bao gồm:

Theo đại diện T&T, Hòn Khoai được định hướng trở thành “Lục địa cực Nam của Việt Nam”, một trung tâm phát triển năng động, hội nhập quốc tế và đóng vai trò chiến lược trong mạng lưới thương mại – vận tải khu vực.

Ảnh minh họa đô thị cảng Hòn Khoai trong tương lai bằng AI

Ở lĩnh vực năng lượng, T&T Group đặc biệt quan tâm Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, trong đó Cà Mau và Bạc Liêu (cũ) được bổ sung 33 dự án điện gió và 2 dự án điện mặt trời.

Doanh nghiệp đề xuất nghiên cứu đầu tư các dự án thuộc quy hoạch này, hướng tới phát triển năng lượng sạch, năng lượng tuần hoàn và tận dụng vị trí địa lý của Cà Mau – địa phương gần Malaysia và Singapore nhất. Mục tiêu là đưa Cà Mau trở thành trung tâm xuất khẩu điện hàng đầu Đồng bằng sông Cửu Long và Việt Nam sang thị trường Đông Nam Á.

Ngoài hạ tầng và năng lượng, T&T Group cũng dự kiến đầu tư trung tâm giáo dục, văn hóa, thể thao tại khu vực Bạc Liêu (cũ) nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực – yếu tố được coi là then chốt cho sự bứt phá bền vững của vùng.

Tập đoàn T&T cam kết triển khai các dự án chiến lược tại Cà Mau một cách hiệu quả, đồng bộ, góp phần thực hiện tầm nhìn phát triển của tỉnh và mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng, ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh tại hội nghị.

Tại hội nghị lần này, UBND tỉnh Cà Mau cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn T&T trong các lĩnh vực dịch vụ, hậu cần logistics, tổ hợp đô thị thương mại dịch vụ, các khu đô thị và phát triển năng lượng tái tạọ.

Với loạt đề xuất quy mô lớn, T&T Group được kỳ vọng sẽ góp phần tạo dựng bước chuyển mạnh mẽ cho Cà Mau – từ hạ tầng giao thông, công nghiệp cảng biển, du lịch biển đảo đến năng lượng tái tạo và giáo dục – mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới cho vùng cực Nam Tổ quốc.