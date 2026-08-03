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Thời hạn bảo hành ô tô tại Việt Nam ngày càng dài hơn

Lê Tuấn
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Việc các hãng xe kéo dài thời hạn bảo hành ô tô lên tối đa 10 năm không chỉ tăng quyền lợi cho người dùng mà còn là cách khẳng định chất lượng sản phẩm của chính nhà sản xuất.

Bên cạnh danh mục sản phẩm đa dạng và mức giá cạnh tranh, chất lượng dịch vụ hậu mãi cũng là yếu tố quan trọng giúp các hãng xe gia tăng sức hút với người tiêu dùng. Trong đó, chính sách bảo hành luôn được xem là một trong những tiêu chí được khách hàng đặc biệt quan tâm khi lựa chọn ô tô mới.

Mới đây, Honda Việt Nam công bố chương trình gia hạn bảo hành chính hãng lên tới 10 năm hoặc 170.000 km. Chính sách áp dụng cho các xe ô tô Honda mới đăng ký bảo hành từ ngày 1/8/2026 và các xe đang lưu hành dưới 10 năm tuổi, với điều kiện đáp ứng quy định của chương trình.

Việc nâng thời hạn bảo hành ô tô đi kèm yêu cầu duy trì bảo dưỡng định kỳ theo quy định của hãng. Ảnh: Đại lý Honda

Theo hãng xe Nhật Bản, sau khi kết thúc thời hạn bảo hành tiêu chuẩn 3 năm đầu hoặc 100.000 km, chủ xe vẫn có thể tiếp tục được hưởng bảo hành đến tối đa 10 năm hoặc 170.000 km. Điều kiện là chủ xe phải thực hiện đầy đủ các kỳ bảo dưỡng định kỳ theo quy định của hãng.

Con số 10 năm hiện là mốc thời hạn bảo hành dài nhất đối với xe động cơ đốt trong tại thị trường Việt hiện nay. Trước đó, từ đầu năm 2026, Toyota cũng triển khai chương trình mở rộng bảo hành lên tối đa 10 năm đối với phần lớn các mẫu xe đang phân phối trong nước, đi kèm điều kiện phải thực hiện đầy đủ lịch bảo dưỡng chính hãng.

Với Hyundai Thành Công, từ năm 2021, doanh nghiệp này đã tăng thời gian bảo hành từ 3 năm lên 5 năm. Đến cuối năm 2025, Hyundai tiếp tục kéo dài thời hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) đối với các mẫu Santa Fe, Accent, Stargazer và Grand i10.

Trong khi đó, VinFast là hãng xe mở đầu xu hướng kéo dài thời gian bảo hành tại Việt Nam khi áp dụng chính sách lên tới 10 năm hoặc 200.000 km từ năm 2022, thời điểm hãng vẫn còn kinh doanh ô tô sử dụng động cơ đốt trong.

VinFast vẫn duy trì mức bảo hành tối đa 10 năm/200.000 km cho các dòng xe điện hiện nay.

Động thái này được giới chuyên gia đánh giá đã tạo ra sức ép đáng kể trên thị trường, kéo theo nhiều hãng xe điều chỉnh chính sách hậu mãi. Từ mức bảo hành phổ biến 3 năm trước đây, nhiều thương hiệu đã nâng lên 5 năm hoặc dài hơn nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh và củng cố niềm tin của khách hàng.

Tuy nhiên, thời hạn bảo hành không phải là yếu tố duy nhất người dùng cần quan tâm. Trên thực tế, các hãng xe thường áp dụng phạm vi và thời gian bảo hành khác nhau đối với từng hệ thống, linh kiện.

Đơn cử, các dòng xe hybrid của Toyota và Honda cũng như một số thương hiệu khác được áp dụng chính sách bảo hành riêng cho hệ thống hybrid với thời hạn dài hơn các hạng mục thông thường.

Tương tự, nhiều mẫu ô tô điện trên thị trường hiện nay có thời hạn bảo hành lên tới 8-10 năm. Dẫu vậy, khoảng thời gian này chủ yếu áp dụng cho bộ pin hoặc hệ thống truyền động điện.

Các hạng mục khác như hệ thống điều hòa, giải trí, nội thất, hệ thống treo hay các thiết bị điện tử thường vẫn chỉ được bảo hành theo thời hạn tiêu chuẩn của hãng. Do đó, để đảm bảo quyền lợi, người mua xe luôn cần đọc kỹ các điều khoản bảo hành của từng mẫu xe, từng nhà sản xuất.

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