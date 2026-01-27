Thời điểm em trai nuôi Phi Nhung phải đi bưng bê, nhận vài chục nghìn đồng

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ trẻ Duy Zuno, được biết đến là em trai nuôi cố ca sĩ Phi Nhung.



Duy Zuno

Nam ca sĩ mang đến chương trình một chiếc nhẫn và nói: "Đây không phải món trang sức cầu kỳ, chiếc nhẫn được đặt thiết kế riêng với chữ "Z", cũng là viết tắt nghệ danh Zuno và cũng là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời làm nghề của tôi.

Chiếc nhẫn nay cũng là món đồ xa xỉ đầu tiên tôi tự mua cho chính mình. Thời điểm đó, tôi bắt đầu có nhiều show diễn hơn sau những tháng ngày chỉ đủ trang trải cuộc sống.

Trước đây, tôi từng nhiều năm đi hát ở các quán cà phê acoustic. Mỗi đêm, tôi phải hát liên tục hai tiếng, chạy show từ quán này sang quán khác, cát xê chỉ khoảng vài chục nghìn đồng.

Việc hát dày, thiếu kỹ thuật khiến cổ họng tôi thường xuyên đau rát, giọng hát xuống sức. Ban ngày, tôi phải đi làm bưng bê cà phê, rồi lên quản lý quán, tối lại tiếp tục đi hát. Đó là một vòng lặp mệt mỏi.

Sau nhiều năm bươn chải, tôi quyết định rẽ sang làm việc tại phòng thu. Chính tại đây, tôi được tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ, học hỏi kỹ thuật thanh nhạc, cách xử lý bài hát và dần tự thu âm, tự sản xuất các sản phẩm của mình.

Năm 2021 đánh dấu bước ngoặt lớn trong đời tôi khi tôi gặp được chị Phi Nhung và được chị song ca cùng ca khúc "Thương lắm mình ơi". Có thể nói, tôi đổi đời nhờ gặp được chị Phi Nhung.

Sau đó, tôi tham gia và giành ngôi vị quán quân Người Kể Chuyện Tình 2023, quán quân Tỏa Sáng Sao Đôi 2025".

Về quan điểm âm nhạc, Duy Zuno bày tỏ: "Điều quan trọng nhất để chinh phục khán giả không chỉ là giọng hát hay ngoại hình, mà là con người thật của người nghệ sĩ.

Khán giả yêu nghệ sĩ vì những gì họ sống, họ đối xử với cuộc đời và với mọi người xung quanh.

Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi con đường âm nhạc, cột mốc nhận giải quán quân khiến gia đình tôi thực sự yên tâm và tin tưởng hơn vào lựa chọn của con trai. Sự hãnh diện lặng lẽ của ba mẹ trở thành nguồn động viên lớn, để từ đó tôi nhận được sự ủng hộ trọn vẹn trên hành trình làm nghề".