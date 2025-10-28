Nhiều người Việt vẫn có thói quen “ăn chắc mặc bền”, tiết kiệm từ miếng ăn đến sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, có những cách tiết kiệm tưởng chừng vô hại nhưng lại âm thầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của cả gia đình. Dưới đây là 6 thói quen tiết kiệm sai cách mà bạn nên dừng lại ngay, kèm theo giải pháp an toàn hơn để bảo vệ chính mình.

1. Tái sử dụng giấy bạc nướng đồ ăn: độc tố kim loại tích tụ

Nhiều người thường giữ lại giấy bạc đã dùng để nướng thịt, cá hay bánh vì nghĩ còn sạch và có thể tiết kiệm. Tuy nhiên, sau khi bị đốt nóng ở nhiệt độ cao, giấy bạc (nhôm foil) đã biến dạng, dễ bong ra các hạt nhôm nhỏ, đặc biệt khi tiếp xúc với thực phẩm mặn hoặc chua. Khi tái sử dụng, lượng nhôm này có thể ngấm vào thức ăn, gây hại cho hệ thần kinh, thận và xương.

Giải pháp: Hãy dùng giấy bạc một lần duy nhất rồi bỏ đi. Nếu muốn tiết kiệm, bạn có thể dùng khay nướng bằng inox hoặc khuôn chịu nhiệt bằng thủy tinh - vừa bền, vừa an toàn cho sức khỏe.

2. Dầu ăn chiên đi chiên lại: sinh ra độc chất gây ung thư

Tái sử dụng dầu ăn là thói quen rất phổ biến. Thế nhưng, mỗi lần chiên ở nhiệt độ cao, dầu sẽ bị oxy hóa, tạo ra acrolein và aldehyde, là những chất độc có thể gây viêm gan, rối loạn tiêu hóa và tăng nguy cơ ung thư. Dầu đã chiên nhiều lần cũng mất hết dinh dưỡng và tạo mùi hôi, ảnh hưởng đến vị giác và hệ hô hấp.

Giải pháp: Tuyệt đối không dùng dầu chiên lại quá 1 lần. Khi chiên đồ, hãy dùng lượng dầu vừa đủ, không để dầu cháy khét. Ngoài ra, có thể chọn nồi chiên không dầu để giảm bớt chất béo mà vẫn giữ được độ giòn ngon.

3. Không bật máy hút mùi khi nấu ăn: hít khí độc mỗi ngày

Nhiều người tắt máy hút mùi để tiết kiệm điện hoặc cho rằng không cần thiết, đặc biệt khi nấu nhẹ. Nhưng thực tế, khi nấu ăn, dầu mỡ, khói và hơi nóng kết hợp tạo ra các hợp chất VOCs (hợp chất hữu cơ bay hơi), có thể gây tổn thương phổi, kích ứng da và ảnh hưởng tim mạch nếu hít phải lâu dài.

Giải pháp: Luôn bật máy hút mùi hoặc mở cửa sổ thông gió khi nấu. Nếu sợ tốn điện, bạn có thể bật ở chế độ thấp. Ngoài ra, hãy vệ sinh lưới lọc máy hút mùi định kỳ để thiết bị hoạt động hiệu quả hơn và bớt tiêu hao năng lượng.

4. Tiết kiệm nước bằng cách rửa bát sơ sài: vi khuẩn bám ngược

Nhiều người rửa bát qua loa để tiết kiệm nước, thậm chí không tráng lại bằng nước nóng. Nhưng nếu rửa không kỹ, dầu mỡ và cặn thực phẩm còn sót trên bát đĩa sẽ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi, đặc biệt là E.coli và Salmonella – thủ phạm gây đau bụng, ngộ độc thực phẩm.

Giải pháp: Dù muốn tiết kiệm nước, bạn nên rửa theo quy trình 3 bước: gạt sạch thức ăn – rửa bằng nước rửa chén – tráng lại kỹ bằng nước sạch (tốt nhất là nước ấm). Nếu có điều kiện, sử dụng máy rửa chén sẽ tiết kiệm nước hơn so với rửa tay mà vẫn sạch triệt để.

5. Giữ đồ nhựa cũ để đựng thực phẩm nóng: rước độc vào người

Hộp nhựa, chai nước suối hay hộp đựng đồ ăn dùng nhiều lần rất tiện, nhưng nếu là loại nhựa mỏng, không chịu nhiệt, chúng sẽ phát tán BPA và phthalate khi gặp đồ nóng. Đây là những chất có thể gây rối loạn nội tiết, giảm khả năng sinh sản và ảnh hưởng đến gan, thận.

Giải pháp: Không dùng đồ nhựa tái chế hoặc hộp cũ để đựng thức ăn nóng. Hãy chọn hộp thủy tinh hoặc inox, hoặc ít nhất là nhựa có ký hiệu “PP” hoặc “HDPE” – loại an toàn cho thực phẩm.

6. Tiết kiệm điện bằng cách phơi quần áo trong nhà: gây ẩm mốc và bệnh hô hấp

Phơi quần áo trong nhà vào mùa mưa tưởng là cách tiết kiệm và tiện lợi, nhưng lại khiến độ ẩm trong phòng tăng cao, tạo điều kiện cho nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi. Mùi ẩm mốc bám vào quần áo có thể gây dị ứng, ho, viêm mũi, hen suyễn, đặc biệt nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Giải pháp: Nếu không thể phơi ngoài trời, hãy sử dụng máy sấy hoặc quạt thổi chuyên dụng, đồng thời bật máy hút ẩm hoặc mở cửa sổ thông gió. Giữ không gian khô ráo không chỉ bảo vệ quần áo mà còn giúp không khí trong nhà sạch hơn.

Theo: Toutiao