Số vụ tấn công bằng máy bay không người lái trên đường cao tốc R-280 “Novorossiya” đang giảm mạnh do tốc độ mạng Starlink chậm lại.

Ảnh minh hoạ.

Theo tin của các blogger quân sự Nga, tuyến đường cao tốc liên bang R-280 "Novorossiya" chạy từ Rostov-on-Don đến Simferopol, qua phía Bắc vùng Azov, đã chứng kiến tình hình hoạt động yên tĩnh hơn trước với số lượng rất ít các vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV).

Nguyên nhân khiến trong vài ngày qua chỉ có một số lượng nhỏ máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine hoạt động trên tuyến đường hậu cần trên bộ quan trọng nối Donbass với Crimea là do tốc độ internet trên hệ thống vệ tinh Starlink của Mỹ bị chậm lại.

Theo chuyên gia Vladimir Romanov, sự chậm lại của Starlink là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc giảm đáng kể các cuộc tấn công của máy bay không người lái cảm tử Hornet của Mỹ nhằm vào phương tiện vận tải của Nga.

Trong 3 ngày qua, chỉ có một phương tiện vận tải bị máy bay không người lái cảm tử của Lực lượng Vũ trang Ukraine tấn công.

Chuyên gia Alexey Zhivov cũng cho rằng sự thành công của các cuộc tấn công phụ thuộc vào việc Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể truy cập vào hệ thống liên lạc vệ tinh của Mỹ hay không.

Việc điều khiển và dẫn đường của máy bay không người lái Ukraine được xây dựng dựa trên hệ thống “Starshield”, một giải pháp quân sự dựa trên Starlink, mà thực chất là một mạng lưới vệ tinh bí mật được tạo ra cho chính phủ và các cơ quan quốc phòng của Mỹ.

Thêm vào đó, việc Lực lượng Vũ trang Ukraine trong 6 tháng qua đã tấn công các phương tiện dân sự, bao gồm: Xe tải, ô tô và xe buýt bằng cách sử dụng hệ thống Starshield là minh chứng xác đáng nhất cho thấy cơ sở hạ tầng vệ tinh quân sự của Mỹ đã được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào công dân và phương tiện của Nga.

Các chuyên gia Nga cho rằng, việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hagseth và CEO SpaceX Elon Musk làm chậm tiến độ dự án Starlink cho Lực lượng Vũ trang Ukraine là điều tốt.

Tuy nhiên, Nga cũng không nên vội mừng bởi đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời nhằm gây sức ép lên chính quyền Ukraine, sau khi Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky có biểu hiện “không tuân thủ tuyệt đối” mệnh lệnh của những người đỡ đầu phương Tây.

Ngay sau khi mọi thứ đi vào khuôn khổ theo đúng “truyền thống” của những nhà lãnh đạo thân phương Tây ở Ukraine, Nga sẽ phải tự tạo ra lợi thế cho mình bằng cách tự tay phá hủy kết nối Starlink của Ukraine.