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Thiết kế khung pháp luật tiệm cận chuẩn mực quốc tế cho thị trường carbon khu vực ASEAN

MAI HOA
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Ngày 30-10, tại TPHCM, Trường Đại học Luật TPHCM phối hợp Trung tâm Luật quốc tế (Đại học Quốc gia Singapore), tổ chức hội thảo quốc tế ASEAN về biến đổi khí hậu lần thứ 5, chủ đề “Định hình cơ chế khí hậu ở Đông Nam Á thông qua pháp luật quốc tế”.

TS. Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TPHCM, nhận định biến đổi khí hậu không chỉ đơn thuần là thách thức về môi trường, các chỉ tiêu phát thải, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của hàng triệu cư dân ven biển, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tương lai các thế hệ mai sau.

Thước đo thành công của quá trình chuyển đổi xanh không thể chỉ đo đếm bằng tỷ lệ giảm phát thải, mà phải được tính bằng khả năng bảo đảm sinh kế, sự an toàn và cơ hội phát triển bền vững cho con người. Việc xây dựng các khung pháp lý vượt trội phải đảm bảo mục tiêu kép: vừa thúc đẩy chuyển đổi xanh, vừa bảo vệ hiệu quả các nhóm cộng đồng yếu thế trong xã hội.

Hội thảo tập trung thảo luận về các giải pháp ứng phó với Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU). Việc phân tán thể chế và thiếu định danh pháp lý rõ ràng cho đơn vị carbon hiện vẫn là rào cản lớn. Các đại biểu kiến nghị cần sớm thiết kế khung pháp luật tiệm cận chuẩn mực quốc tế nhằm bảo đảm tính minh bạch, toàn vẹn và gia tăng thanh khoản cho thị trường carbon khu vực.

Để giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp xuất khẩu, các quốc gia ASEAN cần đẩy mạnh cơ chế hợp tác theo Điều 6.2 Thỏa thuận Paris. Trong đó, giải pháp trọng tâm là xây dựng cơ chế công nhận lẫn nhau về kết quả xác minh phát thải carbon trong nội khối ASEAN.

Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ "bất công phân phối" đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, các làng nghề truyền thống khi phải gánh chịu áp lực tuân thủ các tiêu chuẩn sinh thái nghiêm ngặt từ thị trường nhập khẩu. Nếu thiếu chính sách hỗ trợ chuyển đổi và nâng cao năng lực tuân thủ hợp lý, các chủ thể sản xuất nhỏ lẻ rất dễ bị tổn thương hoặc bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thiết kế khung pháp luật tiệm cận chuẩn mực quốc tế cho thị trường carbon khu vực ASEAN - Ảnh 3.Việt Nam hạ thủy "cỗ máy in tiền" 67 tỷ đồng xuống đặc khu Cô Tô, mở lối săn kho báu 670.000 tấn/năm

Năm 2027 đánh dấu thời điểm quan trọng của dự án lớn này.

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