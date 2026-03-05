Chuyên trang kiểm chứng thông tin Lead Stories khẳng định bức ảnh này không có thật.

Một công cụ phát hiện giả mạo đã đánh giá hình ảnh này có 99,7% khả năng là do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết chỉ có "đám cháy nhỏ và thiệt hại vật chất không đáng kể đối với tòa nhà" sau khi hai máy bay không người lái tấn công Đại sứ quán Mỹ tại nước này.

Theo Lead Stories, bức ảnh nêu trên xuất hiện trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 3.3 với nội dung như sau:

"Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia.

Theo các quan chức Mỹ, thiệt hại chỉ ở mức 'nhỏ'"

Ảnh chụp màn hình bài đăng của tài khoản Panther7112 trên mạng xã hội X

Xung đột ở Trung Đông

Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự nhắm vào Iran từ ngày 28.2, khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng trong một cuộc không kích vào khu nhà của ông ở Tehran.

Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhắm vào các mục tiêu của Mỹ và các đồng minh trên khắp Trung Đông.

Hai máy bay không người lái đã tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, Saudi Arabia. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết cuộc tấn công đã gây ra "một đám cháy nhỏ và thiệt hại vật chất không đáng kể cho tòa nhà".

Video

Một video của hãng thông tấn AFP (Pháp) về Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran cho thấy thiệt hại tại Đại sứ quán Mỹ là rất nhỏ, không giống như bài đăng ở trên cho thấy gần như toàn bộ khu phức hợp bốc cháy.

Video của hãng thông tấn AFP (Pháp) về Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran

Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh của Google Maps cho thấy hình dạng khác hẳn của Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh. Thay vì có hình chữ nhật như trong bức ảnh giả mạo, khu phức hợp này rộng lớn hơn nhiều.

Kết quả tìm kiếm về Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh, Saudi Arabia, trên Google Maps

Phân tích hình ảnh

Lead Stories đã sử dụng Gemini - trợ lý AI của Google - để phân tích bức ảnh được chia sẻ trên X. Kết quả cho thấy đây là hình ảnh do AI tạo ra.

Một hình mờ kỹ thuật số (SynthID) đã được phát hiện, cho thấy hình ảnh được tạo hoặc chỉnh sửa bằng AI của Google.

Thêm vào đó, có một số dấu hiệu trực quan và bối cảnh cho thấy hình ảnh này không phải là ảnh chụp thật:

Những điểm không nhất quán về hình ảnh: Lửa và khói có vẻ ngoài rất đồng nhất và cách điệu, thường thấy trong các hình ảnh do AI tạo ra. Khi nhìn kỹ vào các hình người và phương tiện ở phía trước, chúng trông mờ hoặc hơi bị biến dạng.

Thiếu bối cảnh: Một vụ cháy tại Đại sứ quán Mỹ sẽ là một sự kiện quốc tế lớn. Không có báo cáo truyền thông đáng tin cậy hoặc tuyên bố chính thức nào về sự cố như vậy.

Dấu bản quyền: Hình ảnh chứa một dấu bản quyền lớn từ một tài khoản mạng xã hội ('@military_aviators'), thường thấy trên nội dung do AI tạo ra được chia sẻ trên các nền tảng như X hoặc Instagram.

Công cụ phát hiện nội dung do AI tạo ra của Hive Moderation cũng kết luận hình ảnh này có 99,7% "khả năng được tạo ra bởi AI".