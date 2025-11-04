Thiệt hại nặng trong nỗ lực bất thành nhằm vượt sông Vovcha

Quân đội Nga trong nỗ lực vượt qua biên giới hành chính của vùng Donetsk và Dnipropetrovsk đã chịu thiệt hại khi 2 xe tăng và 3 xe bọc thép chở quân bị đánh chìm sau cuộc đột kích bất thành.

Vụ vượt sông thất bại đã được máy bay không người lái của Lữ đoàn Không vận Độc lập số 46 của Ukraine ghi lại. Video từ quân nhân Serhiy Lukashov cho thấy thiết giáp Nga bị mắc kẹt dưới sông, sau đó bị máy bay không người lái FPV của Ukraine tiêu diệt.

Theo đại diện Lữ đoàn 46, quân nhân Nga đã cố gắng vượt giới tuyến bằng cách lợi dụng sương mù dày đặc để tránh bị phát hiện từ trên không. Tuy nhiên tình báo Ukraine đã biết trước hướng tấn công có thể xảy ra.

Đường qua sông được rải mìn dày đặc nên xe bọc thép phát nổ ngay sau khi xuống nước rồi bị kẹt trong bùn, trở thành mục tiêu dễ dàng cho máy bay không người lái tấn công.

Xe tăng và xe bọc thép Nga bị mắc kẹt trên sông Vovcha.

Cuộc tấn công của Nga được thực hiện từ phía làng Yalta đang do họ kiểm soát ở vùng Donetsk. Binh sĩ Nga đã cố gắng đột phá vào vị trí của lính dù Ukraine gần làng Filiya, vùng Dnipropetrovsk.

Trong cuộc tấn công, Quân đội Nga đã sử dụng xe tăng T-72B3 - phiên bản hiện đại hóa từ những chiếc T-72 của Liên Xô khi trang bị cho chúng "mái che" bảo vệ bổ sung chống lại máy bay không người lái.

Vị trí phá hủy thiết giáp của Nga tại sông Vovcha trên bản đồ Deepstate.

Quân đội Ukraine lưu ý rằng nhờ các hoạt động trinh sát chính xác và sử dụng hiệu quả máy bay không người lái FPV, họ đã ngăn chặn được một nỗ lực khác của đối phương nhằm tiến quân theo hướng này.

Thiết giáp Nga mắc kẹt dưới lòng sông trong cuộc tấn công bất thành.