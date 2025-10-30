Nga cảnh báo "đáp trả tương ứng" sau chỉ thị nóng của ông Trump cho Lầu Năm Góc

Nga sẽ đáp trả "tương ứng" nếu Mỹ vi phạm lệnh tạm ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo hôm 30/10.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông đã chỉ đạo Lầu Năm Góc nối lại hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân "ngay lập tức", viện dẫn lý do cạnh tranh chiến lược với Nga và Trung Quốc.

Khi được các phóng viên hỏi về vấn đề này, ông Peskov nhắc lại "tuyên bố của Tổng thống [Nga Vladimir] Putin, điều đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, rằng nếu có bên nào từ bỏ lệnh tạm ngừng thử nghiệm hạt nhân, thì Nga sẽ có hành động tương ứng".

"Mỹ là một quốc gia có chủ quyền và có toàn quyền đưa ra các quyết định của riêng mình", ông Peskov nhấn mạnh.

Về tuyên bố của ông Trump rằng các quốc gia khác đang tiến hành thử nghiệm hạt nhân, ông Peskov nói: "Cho đến nay, chúng tôi chưa ghi nhận điều đó".

"Nếu ông ấy đang nói đến Burevestnik, thì đó không phải là một cuộc thử nghiệm hạt nhân," ông Peskov khẳng định, "Tất cả các quốc gia đều đang phát triển hệ thống phòng thủ của mình, nhưng đây không phải là thử nghiệm hạt nhân".

Burevestnik là tên lửa hành trình tiên tiến mới của Nga có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được vận hành bằng một lò phản ứng hạt nhân nhỏ gọn, giúp nó có tầm bay gần như không giới hạn. Quân đội Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa này vào tuần trước.

Theo RT, Washington đã phóng thử một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không mang đầu đạn chiến đấu hồi tháng 2 và phóng 4 tên lửa Trident II từ tàu ngầm vào tháng 9.

Theo ước tính gần đây của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Mỹ hiện sở hữu 5.177 đầu đạn hạt nhân, Nga có 5.459, và Trung Quốc được dự đoán sẽ đạt 1.500 vào năm 2035.

Trong số 3 cường quốc này, Trung Quốc là nước cuối cùng tiến hành thử nghiệm hạt nhân, vào năm 1996. Nga thử nghiệm lần cuối vào năm 1990, còn Mỹ là năm 1992.