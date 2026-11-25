Thiết bị nổi OE35 nặng 826 tấn, có khả năng tạo ra điện từ chuyển động của sóng biển, chuẩn bị được thử nghiệm ngoài khơi Scotland.

Thiết bị chuyển đổi năng lượng sóng biển OE35 do công ty OceanEnergy của Ireland phát triển vừa được chấp thuận chuyển sang giai đoạn chuẩn bị thử nghiệm trên biển. Đây là một trong những bước quan trọng nhằm đánh giá khả năng khai thác năng lượng từ sóng biển để sản xuất điện ở quy mô thương mại.

OE35 nặng 826 tấn, dài khoảng 38,1 m, rộng 18 m và có phần chìm dưới mặt nước sâu hơn 9,1 m. Thiết bị có công suất định mức tiềm năng lên tới 1,25 MW, dự kiến được thử nghiệm tại Trung tâm Năng lượng Biển châu Âu (EMEC), thuộc quần đảo Orkney ngoài khơi Scotland.

OE35 tận dụng chuyển động lên xuống của nước biển để tạo ra điện. (Ảnh: OceanEnergy)

Hoạt động thử nghiệm nằm trong khuôn khổ dự án WEDUSEA, quy tụ 14 đối tác đến từ Anh, Ireland, Pháp, Đức và Tây Ban Nha, với sự hỗ trợ của chương trình Horizon Europe thuộc Liên minh châu Âu (EU) và cơ quan đổi mới sáng tạo Innovate UK.

Khác với tuabin gió hay hệ thống điện mặt trời, OE35 tận dụng chuyển động lên xuống của nước biển để tạo ra điện. Thiết bị nổi trên mặt nước, với phần đáy có cửa mở thông trực tiếp với biển.

Khi sóng đi qua cửa mở này, mực nước bên trong khoang liên tục dâng lên và hạ xuống, khiến không khí phía trên bị nén và giãn nở. Luồng không khí chuyển động qua tuabin, làm quay máy phát điện. Nhờ đó, thiết bị có thể chuyển đổi năng lượng của sóng biển thành điện năng mà không cần đốt nhiên liệu hóa thạch.

Trong giai đoạn thử nghiệm kéo dài hai năm tại Đại Tây Dương, điện năng do OE35 tạo ra sẽ được truyền vào lưới điện Anh thông qua hệ thống cáp ngầm hiện có của EMEC. Các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi hiệu suất phát điện, khả năng vận hành trong điều kiện sóng thực tế và những tác động tiềm tàng đối với môi trường biển.

Dự án WEDUSEA được triển khai qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung thiết kế và chế tạo thiết bị phù hợp với điều kiện tại khu thử nghiệm Billia Croo của EMEC. Giai đoạn hai là vận hành thử nghiệm trên biển trong hai năm, trước khi bước sang giai đoạn cuối nhằm đánh giá khả năng thương mại hóa và phát triển các dự án quy mô lớn hơn.

Tiến sĩ Tony Lewis, Giám đốc kỹ thuật của OceanEnergy, cho rằng kết quả thử nghiệm có thể góp phần giảm chi phí khai thác năng lượng sóng biển, tạo tiền đề cho việc xây dựng những hệ thống phát điện thương mại trong tương lai.

Tiến sĩ Lars Johanning, nhà nghiên cứu tại Đại học Plymouth, cho biết các đối tác đã phối hợp để bảo đảm thiết kế kỹ thuật và kế hoạch triển khai đáp ứng yêu cầu. Dự án được phép bước sang giai đoạn tiếp theo sau khi các chuyên gia độc lập đánh giá thiết kế, ngân sách và phương án thực hiện.

Việc thử nghiệm OE35 sẽ giúp xác định liệu công nghệ này có thể sản xuất điện ổn định trong điều kiện biển thực tế, từ đó mở ra khả năng khai thác nguồn năng lượng tái tạo từ đại dương ở quy mô lớn hơn.