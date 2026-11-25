Nga đang thống trị việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân trên toàn thế giới, nước này như hổ mọc thêm cánh với phát minh hợp kim 1mm chặn được bức xạ, giúp người vận hành thêm an toàn.

Các nhà khoa học từ Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Nga (NUST MISIS), Viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân (Dubna) phối hợp cùng các đồng nghiệp từ Đại học Al-Azhar (Ai Cập) đã phát triển các vật liệu nền nhôm để chế tạo "lớp giáp" cho lò phản ứng hạt nhân, giúp bảo vệ nhân viên tại các nhà máy điện hạt nhân khỏi bức xạ.

Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Crystals tháng 11/2026.

Mức độ bảo vệ tăng lên theo cấp số nhân

Phó giáo sư Andrey Pozdnyakov thuộc Khoa Kim loại học Kim loại màu tại NUST MISIS cho biết sự phát triển của ngành năng lượng hạt nhân và hàng không vũ trụ đòi hỏi phải chế tạo các thiết bị bảo vệ tiên tiến hơn, có khả năng che chắn bức xạ cho thiết bị điện tử và con người.

Trong các lò phản ứng hiện đại, người ta thường sử dụng vật liệu composite chống bức xạ làm từ cacbua bo và nhôm (B4C/Al). Tuy nhiên, loại vật liệu này lại thua kém các vật liệu khác về đặc tính cơ học.

Ảnh minh họa do AI thực hiện.

Các chuyên gia Nga và Ai Cập đã đề xuất sử dụng hợp kim nhôm có bổ sung gadolini, titan (Ti), zirconi (Zr) và crom (Cr) để chống lại neutron nhiệt. Các thí nghiệm đã xác nhận rằng hợp kim này có thể chịu được tải trọng lớn mà không bị nứt vỡ.

Ông Elsayed Khamis, cán bộ nghiên cứu tại Đại học Al-Azhar, tuyên bố một lớp hợp kim có thành phần Al-7,9Gd-0,6Zr-0,2Cr-0,2Ti dày 1 mm có thể hấp thụ phần lớn chùm tia neutron chiếu tới.

Ông cũng nhấn mạnh rằng khi xếp chồng các "tấm" hợp kim này lên nhau, mức độ bảo vệ sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Các lò phản ứng hạt nhân phát ra dòng neutron nhiệt rất nguy hiểm. Chỉ cần một lớp hợp kim dày 1mm đã có thể chặn được phần lớn chùm tia neutron chiếu tới.

Đặc biệt, nhờ hiệu ứng tăng theo cấp số nhân khi xếp chồng nhiều lớp, vỏ lò sẽ tạo ra một vùng an toàn tuyệt đối để bảo vệ tính mạng cho đội ngũ kỹ sư, nhân viên vận hành nhà máy cũng như che chắn cho các hệ thống điện tử nhạy cảm xung quanh khỏi bị hư hại do bức xạ.

Các nhà nghiên cứu dự định tiếp tục công việc và nghiên cứu thêm về đặc tính cơ học của vật liệu composite B4C/Al-Gd (vật liệu composite nền kim loại gốc nhôm, được gia cường bằng cacbua bo và bổ sung gadolini). Bên cạnh đó, họ cũng sẽ kiểm tra khả năng hấp thụ neutron nhiệt của loại hợp kim mới này.

"Ông vua" của lò hạt nhân toàn cầu: Hổ mọc thêm cánh

Hiện nay, Nga thống trị việc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân trên toàn thế giới thông qua tập đoàn Rosatom thuộc sở hữu nhà nước của mình.

Theo báo cáo "Tình trạng Công nghiệp Hạt nhân Thế giới" công bố tháng 11/2026 của Worldnuclearreport, tính đến ngày 1/7/2026, Rosatom, nhà cung cấp công nghệ hạt nhân lớn nhất thế giới, đang xây dựng 28 trong số 73 lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựng trên toàn cầu. Trong số này, 21 lò đang được xây dựng bên ngoài Nga.

Vỏ lò hạt nhân VVER-1200 của Nga. Ảnh: Rosatom

Với quy mô chiếm lĩnh thị phần xuất khẩu công nghệ hạt nhân lớn nhất thế giới hiện nay, các vật liệu chống bức xạ thế hệ mới như hợp kim nhôm 1mm của NUST MISIS có dư địa ứng dụng cực kỳ lớn cho chuỗi cung ứng của Rosatom, củng cố mạnh mẽ vai trò của Nga trên toàn cầu trong lĩnh vực hạt nhân hòa bình, tựa hổ mọc thêm cánh.

Phần lớn các lò phản ứng Nga đang xây dựng nằm ở các quốc gia đối tác đông dân cư hoặc có mật độ phát triển hạ tầng cao (như Ai Cập, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Trung Quốc...). Một lớp bảo vệ nhiều tầng, bền vững cơ học và không dễ nứt vỡ giúp củng cố "hàng rào ngăn chặn" bức xạ từ bên trong, giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng tới đội ngũ ký sư, cư dân địa phương cũng như môi trường xung quanh.

Ngoài nhà máy điện hạt nhân, các chuyên gia Nga, Ai Cập cũng nhấn mạnh nhu cầu bảo vệ con người (cũng như thiết bị điện tử) trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và các tổ hợp công nghệ cao.

Với nền nhôm nhẹ kết hợp hiệu quả chắn bức xạ cao, loại hợp kim này gợi mở hướng ứng dụng cho các khoang che chắn bức xạ trên tàu vũ trụ hoặc các trạm vận hành đặt ở vùng xa xôi, khắc nghiệt nơi việc đưa vật liệu chắn bức xạ nặng nề truyền thống lên là rất tốn kém và khó khăn.

Tham khảo: Worldnuclearreport, FT