2030 chính là năm có thể khiến cả thế giới phải "ngước nhìn" Nga.

Theo phân tích mới nhất từ nhà nghiên cứu thị trường Visiongain (trụ sở tại Anh và Mỹ), thị trường nhiên liệu hạt nhân toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng từ 36,08 tỷ USD vào năm 2027 lên 72,24 tỷ USD vào năm 2037, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 7,2%.

Một trong những động lực tăng trưởng mạnh mẽ này đến từ việc các nước lớn đang cố gắn đa dạng hóa nguồn cung khỏi Nga.

Bất chấp những nỗ lực như vậy, Nga và "gã khổng lồ hạt nhân" của mình là Tập đoàn Rosatom đang khiến thế giới phải kinh ngạc với những đột phá liên tục liên quan đến nhiên liệu hạt nhân.

Rosatom thay đổi nhiên liệu hạt nhân: Chế tạo cụm TVS-5 thế hệ thứ V chưa từng có

Truyền thông Nga đưa tin ngày 24/11, Rosatom dự kiến chính thức triển khai nhiên liệu hạt nhân Gen V có tên TVS-5 vào những năm 2030. Để có được cột mốc đó, Nga đang thử nghiệm chúng ở nhiều công nghệ lò khác nhau.

Hệ thống TVS-5 được thiết kế để cho phép chế tạo hoàn toàn tự động các bó nhiên liệu VVER-1200, điều mà bộ phận nhiên liệu TVEL của Rosatom cho biết "là cần thiết cho việc phát triển sản xuất nhiên liệu uranium-plutonium quy mô công nghiệp cho các lò phản ứng VVER".

TVS-5 sẽ kết hợp hỗn hợp uranium-plutonium, với lớp vỏ thanh nhiên liệu mạ crom và các công nghệ chuyển đổi sang chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín.

Nguồn ảnh: Tập đoàn Nguyên tử Nhà nước Nga Rosatom

Lớp phủ crom giúp tăng độ bền của vỏ thanh nhiên liệu trong các sự cố nghiêm trọng - hóa giải được hiểm họa mà vỏ hợp kim zirconi không làm được khi xảy ra sự cố mất chất làm mát nghiêm trọng ở nhiệt độ rất cao.

Trong khi đó, thành phần uranium-plutonium giải quyết một bài toán khác: Cho phép đưa trở lại sản xuất các vật liệu thu được từ quá trình tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, thay vì chỉ dùng urani làm giàu tươi.

Ba bó nhiên liệu thử nghiệm TVS-5 trước đó được nạp vào Tổ máy số 6 của Nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh vào tháng 6/2025. Ảnh: Nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh, Nga



Các cụm nhiên liệu này được sản xuất tại Nhà máy Hóa chất Cô đặc Novosibirsk (vùng Siberia) và sẽ trải qua quá trình vận hành thử nghiệm trong chu kỳ nhiên liệu 18 tháng qua ba chiến dịch nhiên liệu.

Hãng thông tấn TASS ngày 23/11 cho biết, các yếu tố riêng lẻ của công nghệ này đã được kiểm tra tại các nhà máy điện hạt nhân của Nga.

Vào tháng 4/2026, ba bó nhiên liệu thử nghiệm dành cho lò phản ứng VVER-1000 đã được nạp vào Tổ máy số 1 của Nhà máy điện hạt nhân Balakovo. Mỗi bó gồm 312 thanh nhiên liệu có lớp phủ crom bên trên hợp kim zirconi. Trong số đó, 18 thanh sử dụng nhiên liệu MOX - tức hỗn hợp oxit của uranium và plutonium.

Nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh. Ảnh: Rosatom

Tại Nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh, miền trung nước Nga, thiết kế cụm nhiên liệu TVS-5 mới dự kiến sẽ được sử dụng lần đầu tiên trong một trong các lò phản ứng VVER-1200 hiện đại hơn của Nga, cùng quy trình lắp ráp tự động, giảm sự can thiệp trực tiếp của con người trong các công đoạn có tính phóng xạ hoặc yêu cầu độ chính xác cao. Trước đó, vào năm 2025 nó đã được thử nghiệm ở Tổ máy số 6 của Nhà máy.

Sự kết hợp của các giải pháp này sẽ mở rộng việc sử dụng nhiên liệu uranium-plutonium và tích hợp các lò phản ứng VVER-1200 vào một chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín.

Hơn nữa, dự án còn dự kiến việc tạo ra dây chuyền sản xuất công nghiệp tự động loại nhiên liệu này và ứng dụng các công nghệ nhằm nâng cao an toàn cho các lò phản ứng hạt nhân.

Nga nỗ lực làm chủ chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín

Dự án "Breakthrough/Đột phá", mà người đứng đầu Tập đoàn Rosatom Alexey Likhachev gọi là tuyên ngôn cho một ngành năng lượng hạt nhân mới, nhằm mục đích chứng minh tính khả thi của việc tạo ra một chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín dựa trên các lò phản ứng neutron nhanh.

Với "Breakthrough/Đột phá", Nga sẽ giải quyết được vấn đề chất thải phóng xạ vào cuối thập kỷ này. Rosatom hy vọng sẽ kết hợp các thành phần nhiên liệu mới, vật liệu bảo vệ và công nghệ sản xuất mới vào một sản phẩm duy nhất.

Điều này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín, trong đó nhiên liệu đã qua sử dụng, sau khi được tái chế, sẽ trở thành nguyên liệu đầu vào cho các lò phản ứng hạt nhân.

Ảnh minh họa về các bó nhiên liệu hạt nhân. Nguồn: AI

Trước đó, vào tháng 9/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Nga sẽ xây dựng nhà máy điện hạt nhân chu trình nhiên liệu khép kín đầu tiên trên thế giới tại Vùng Tomsk. Dự kiến năm 2030 công trình này sẽ hoàn thành.

"Nếu kế hoạch này thành hiện thực đúng như công bố của Tổng thống Putin, đây sẽ là bước đột phá mang tính lịch sử và tạo ra đóng góp to lớn cho ngành năng lượng toàn cầu.

Bởi đến nay, chưa quốc gia nào thành công trong việc tái chế chất thải phóng xạ thành nguồn nhiên liệu mới" - Hãng RIA Novosti năm 2025 trích dẫn lời Tiến sĩ Rae Kwon Chung, người từng nhận giải Nobel Hòa bình.

Nếu thành công với chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín cùng sự xuất hiện của nhà máy điện hạt nhân chu trình nhiên liệu khép kín đầu tiên trên thế giới tại Vùng Tomsk - như lời ông Putin tuyên bố - thế giới khó mà giảm sự phụ thuộc vào công nghệ siêu hiện đại này của Nga trong tương lai.

Tham khảo: Science

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