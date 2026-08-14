Thị trường xe hybrid tại Việt Nam 'ngấm đòn' trước tháng cô hồn, Suzuki XL7, Toyota Yaris Cross lại 'lội ngược dòng' tăng trưởng mạnh

Thị trường xe hybrid Việt Nam tháng 7/2026 suy giảm mạnh 30,3% trước tâm lý né tháng cô hồn. Dù đa số mẫu xe tụt dốc, Suzuki XL7 và Toyota Yaris Cross vẫn ngược dòng tăng trưởng ấn tượng nhờ mức giá hợp lý.

Thị trường xe hybrid tại Việt Nam trong tháng 7/2026 vừa trải qua một đợt suy giảm quy mô lớn. Có thể do ảnh hưởng từ tâm lý né tránh mua sắm tài sản lớn cận kề tháng 7 Âm lịch, tác động này rõ rệt lên sức mua toàn phân khúc.

Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng lượng xe hybrid bán ra trong tháng 7 chỉ đạt 1.636 chiếc. Con số này giảm 30,3% so với mức 2.347 xe ghi nhận ở tháng 6. Sự sụt giảm về lượng kéo theo thị phần xe hybrid trên tổng doanh số VAMA thu hẹp còn 6,5%, giảm 3,2 điểm phần trăm so với mốc 9,6% của tháng trước.

Nhiều "trụ cột" doanh số hybrid lao dốc

Hầu hết các mẫu xe thuộc nhóm dẫn đầu doanh số đều hứng chịu mức sụt giảm nặng nề. Toyota Innova Cross HEV chịu ảnh hưởng lớn nhất khi doanh số rơi từ 884 xe trong tháng 6 xuống còn 365 xe trong tháng 7. Mức giảm 58,7% tương đương với việc mất đi 519 xe bán ra.

Innova Cross sụt giảm mạnh doanh số. Ảnh: Đại lý

Mẫu xe giữ đỉnh bảng xếp hạng là Toyota Corolla Cross HEV cũng không tránh khỏi xu hướng chung. Doanh số dòng xe này đạt 472 chiếc, giảm 19,2% so với tháng 6. Honda CR-V e:HEV giảm 32,7%, từ 300 xe xuống 202 xe. Toyota Camry HEV ngấm đòn sâu hơn với mức giảm 45,8%, chốt doanh số ở con số 91 xe.

Ở nhóm doanh số thấp, Toyota Alphard HEV bán ra 27 xe, giảm 20,6%. Honda Civic e:HEV chỉ giao được 1 xe duy nhất, giảm 50%.

Điểm sáng hiếm hoi trong nhóm xe hybrid

Giữa bối cảnh ảm đạm của toàn phân khúc, một vài cái tên vẫn bứt phá. Suzuki XL7 hybrid tạo ấn tượng mạnh nhất với mức tăng trưởng 54,4%. Mẫu xe này nâng doanh số từ 79 chiếc trong tháng 6 lên 122 chiếc trong tháng 7, tăng thêm 43 xe.

XL7 lại bán chạy bất ngờ dù sắp ra bản mới. Ảnh: Đại lý

Toyota Yaris Cross HEV tiếp tục khẳng định sức hút riêng. Dòng xe này đạt doanh số 278 chiếc, tăng 24,1% so với mốc 224 chiếc của tháng 6. Thành tích này giúp Yaris Cross HEV vươn lên vị trí thứ ba trong danh sách những xe hybrid bán chạy nhất tháng.

Honda HR-V e:HEV ghi nhận mức tăng trưởng nhẹ 8,3%, đạt doanh số 78 chiếc so với 72 chiếc của tháng trước. Tín hiệu tích cực từ các mẫu gầm cao cỡ B cho thấy nhu cầu thực tế của người tiêu dùng vẫn hiện hữu ở những phân khúc giá dễ tiếp cận.

Tiềm năng xe hybrid ở Việt Nam

Cần lưu ý, số liệu trên chỉ gói gọn trong phạm vi các hãng thuộc VAMA. Thực tế, thị trường xe hybrid Việt Nam rộng hơn rất nhiều nhưng nhiều đơn vị không công bố doanh số cụ thể.

Bức tranh xe lai điện gần đây càng thêm sôi động với sự góp mặt của hàng loạt cái tên mới như Kia Sportage, Sorento, Jaecoo J5, Omoda C5, Geely EX5... ở nhóm phổ thông hay Lynk & Co 900 ở phân khúc cao cấp hơn. Vì vậy, sức mua toàn thị trường hybrid trên thực tế vẫn lớn hơn con số báo cáo.