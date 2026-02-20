Thị trường ô tô Việt sắp đổi trật tự: Ai sẽ ra đòn quyết định? VinFast, Mazda, Hyundai, Toyota hay là…

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 238 phát sóng ngày 19/2 trên HTV9.
Nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh
Năm 2026, những gì tôi được biết cho thấy các mẫu xe điện từ Skoda rất đáng chú ý. Trước đây chúng ta đã biết đến Enyaq, từng được trưng bày tại triển lãm ô tô xe máy Việt Nam và đôi lần xuất hiện trên phố cũng như ở các sự kiện.
Điểm nhấn của năm 2026 theo tôi nhiều khả năng sẽ là Elroq – một mẫu SUV điện mang phong cách thể thao. Vài tháng trước tôi có cơ hội trải nghiệm Elroq tại chính quê nhà Séc của Skoda và những trải nghiệm tại châu Âu để lại ấn tượng rất tích cực. Với Elroq, đây là mẫu xe thuộc phân khúc phổ thông, không xa xỉ nhưng có hiệu năng và chất lượng đáng kỳ vọng.
Nếu xuất hiện tại Việt Nam với mức giá hợp lý cùng chính sách phù hợp, tôi tin Elroq và các mẫu xe khác của Skoda có thể trở thành một thế lực mới trên thị trường vốn lâu nay chủ yếu là xe điện phổ thông giá rẻ phục vụ nhu cầu cơ bản. Elroq cùng Mustang Mach-E và các dòng xe điện khác sẽ mở ra một góc nhìn mới, rõ ràng hơn về khái niệm xe điện cao cấp cho người tiêu dùng Việt Nam.
Mạnh Linh - Mê Xe
Có rất nhiều mẫu xe đáng mong chờ, bởi thị trường ô tô Việt Nam khoảng 2–3 năm trở lại đây đã có quá nhiều lựa chọn và xu hướng mới, thậm chí thay đổi theo từng tháng chứ không còn theo năm. Tuy vậy, cái tên xuất hiện trong đầu tôi ngay lúc này là Hyundai Palisade.
Cá nhân tôi là người gắn bó với xe Hyundai từ những chiếc xe đầu tiên nên luôn có một ấn tượng nhất định với thương hiệu này. Thời gian gần đây, Hyundai gặp không ít khó khăn về doanh số, thiết kế và sản phẩm cũng ở giai đoạn quá độ, tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Chính vì vậy, bước sang 2026, tôi kỳ vọng Palisade sẽ là mẫu xe giúp Hyundai tái định vị thương hiệu, ít nhất là tại Việt Nam.
Hyundai đang chuyển hướng mạnh sang xe hybrid, và Palisade là một mẫu xe lớn, thiết kế đẹp, công nghệ dồi dào. Quan trọng nhất, tôi mong Palisade sẽ xuất hiện đúng thời điểm để góp phần định vị lại vị thế của Hyundai trên thị trường Việt Nam.
Lê Thượng Tiến - XeVuiVietNam
Mẫu xe tôi trông đợi nhất trong năm 2026 không chỉ là một mẫu xe mà là nguyên một dải sản phẩm của VinFast. Theo tôi được biết, trong năm 2026 VinFast sẽ thay đổi nhiều sản phẩm, có khung gầm mới, có động cơ mới, có rất là nhiều điều mới.
Việt Anh - AutoPro
Mẫu xe đáng mong chờ nhất trong năm Bính Ngọ 2026 vẫn còn phụ thuộc vào rất nhiều biến số. Chúng ta chưa thể biết chính xác những mẫu xe nào sẽ về Việt Nam, nhưng theo phỏng đoán của tôi, thị trường sẽ đón nhận đủ các thương hiệu, từ hạng sang tới phổ thông, thậm chí cả những cái tên mới, với nhiều dòng xe từ thể thao đến xe sang.
Riêng với cá nhân tôi, ở nhóm xe phổ thông, mẫu xe được mong chờ nhất chính là Mazda CX-5 thế hệ hoàn toàn mới. CX-5 hiện hành tại Việt Nam đã ra mắt từ năm 2017, tức chúng ta đã chờ 9 năm cho một thế hệ lột xác toàn diện, từ ngoại hình, nội thất, trang bị cho tới không gian sử dụng.
Tôi tin rằng với Mazda CX-5 2026, những phàn nàn về hàng ghế sau chật chội sẽ không còn nhiều, màn hình giải trí trung tâm cũng sẽ lớn hơn đáng kể và thiết kế vẫn giữ được sự bắt mắt. Dù vậy, điểm tôi quan tâm nhất vẫn là mức giá, bởi chắc chắn CX-5 mới sẽ đắt hơn thế hệ đang bán. Chính vì thế, tôi cũng chờ xem liệu ở phân khúc này có xuất hiện một cuộc “lật đổ ngôi vương” nào hay không.
Nguyễn Tới - One Shot Review
Mẫu xe đáng được chờ đợi nhất trong năm 2026, năm Bính Ngọ, theo tôi có hai phương án rõ ràng: Mazda CX-5 All New và Toyota Vios All New. Cả hai đều là những thế hệ hoàn toàn mới và được kỳ vọng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong năm 2026.
Tuy nhiên, nếu phải chọn ra một cái tên xứng đáng để chờ đợi nhất, tôi nghiêng nhiều hơn về Toyota Vios All New. Đây là thế hệ mới sau một quãng thời gian khá dài Vios chưa được nâng cấp tại Việt Nam, và vì thế có thể xem như một bước ngoặt của mẫu sedan cỡ B vốn đã có tên tuổi rất lớn trên thị trường.
Với những gì tôi đã tìm hiểu và trải nghiệm ở thị trường nước ngoài, từ thiết kế, khung gầm, trang bị cho tới tiện nghi bên trong, Vios All New đều được làm mới và nâng cấp toàn diện so với phiên bản đang bán tại Việt Nam. Đây là một mẫu xe hoàn toàn xứng đáng để người tiêu dùng Việt Nam chờ đợi trong năm 2026. Nếu Toyota Việt Nam có thể định vị mức giá hợp lý, tôi tin rằng vị trí số một trong phân khúc sedan cỡ B sẽ không quá khó để quay trở lại với Vios All New.
Đó là lựa chọn của tôi cho mẫu xe đáng chờ đợi nhất năm 2026 – Toyota Vios All New. Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, tôi cũng xin chúc mọi người một năm bình an, an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui để bước qua năm 2026 mạnh mẽ và bền bỉ như chính hình ảnh con ngựa.
Phúc Thành - phucthanh22
Mẫu xe mà tôi mong chờ nhất chắc chắn đó là Mazda Miata MX-5 sắp được Thaco phân phối chính hãng và vừa “mở cọc” trong thời gian gần đây. Đây là một mẫu xe mà tôi nghĩ nhiều người cũng không ngờ sẽ về Việt Nam, với mức giá đồn đoán khoảng 1,3 tỷ đồng. Nếu con số này là chính xác, MX-5 sẽ nhắm thẳng tới nhóm khách hàng mà Volkswagen Golf đang hướng tới.
Với cá nhân tôi, sự xuất hiện của hai mẫu xe này cho thấy một tín hiệu rất rõ ràng: thị trường xe dành cho những người chơi tại Việt Nam đang dần được mở rộng. Khi các phân khúc phổ thông ngày càng chật chội và cạnh tranh gay gắt, các hãng xe bắt đầu tìm kiếm những “sân chơi nhỏ” hơn, mang tính cá nhân và cảm xúc nhiều hơn – điều mà trước đây không phải lúc nào người dùng Việt cũng có cơ hội tiếp cận.
Đoàn Anh Dũng - Oto.com.vn
Sản phẩm tôi mong chờ nhất trong năm 2026, cũng giống như mẫu xe khiến tôi rất ấn tượng trong năm 2025, vẫn là Mazda CX-5. Lý do rất rõ ràng: thị trường Việt Nam là nơi các mẫu CUV gầm cao cỡ C được đón nhận mạnh mẽ, bởi sự cân bằng giữa giá bán, công năng, không gian sử dụng và các tiện ích đi kèm. Đây là phân khúc cho thấy sự phù hợp rõ rệt với nhu cầu của số đông người dùng Việt.
Trong phân khúc này, chúng ta đã thấy nhiều cái tên mới hoặc đã được làm mới như Ford Territory hay Hyundai Tucson, và thực tế những phiên bản đó đều đã tạo được dấu ấn nhất định trên thị trường. Tuy nhiên, khi nhìn lại CX-5, có thể thấy những năm gần đây mẫu xe này chỉ có các nâng cấp mang tính cải tiến nhẹ, chưa phải là một bước thay đổi lớn.
Điều khiến tôi kỳ vọng nằm ở chỗ Mazda đã giới thiệu một ngôn ngữ sản phẩm hoàn toàn mới trên các dòng CX thế hệ cao hơn như CX-60, CX-80 hay CX-90, những mẫu xe đã xuất hiện tại Việt Nam và thậm chí đã bước vào giai đoạn đặt cọc. Chính vì vậy, tôi rất mong chờ xem CX-5 thế hệ mới sẽ thay đổi ra sao, từ khung gầm, mức độ hoàn thiện cho tới động cơ và công nghệ đi kèm.
Tôi kỳ vọng Mazda CX-5 mới sẽ tạo ra một “cú twist” đủ mạnh để khuấy động lại toàn bộ phân khúc, vừa nâng tầm cạnh tranh, vừa mang đến thêm một làn gió mới, giúp khách hàng Việt có thêm cảm hứng và lựa chọn hấp dẫn hơn.
Quỳnh Như - Xế Cưng
Mẫu xe tôi mong chờ nhất trong năm 2026 chính là Mazda CX-5 phiên bản mới. Thực tế, mẫu xe này đã được mang về Việt Nam trưng bày, nhưng hiện vẫn chưa có giá bán chính thức. Điều khiến tôi mong chờ là bởi CX-5 mới đã lột xác gần như hoàn toàn so với thế hệ cũ.
Xe có khoang nội thất mới, nhiều công nghệ hơn, trục cơ sở được kéo dài, trong khi bản thân CX-5 vốn đã là một mẫu xe bán rất chạy tại Việt Nam. Chính vì vậy, tôi đặc biệt chờ đợi thời điểm xe ra mắt chính thức để xem mức giá mới sẽ được định vị ra sao, còn giữ được sức hấp dẫn hay không, và phản ứng thực tế của người dùng Việt dành cho CX-5 thế hệ mới sẽ như thế nào.
Nguyễn Mạnh Thắng - Whatcarvn
Ngay đầu năm thị trường Việt Nam đã đón nhận ít nhất hai mẫu xe mới là Toyota Hilux hoàn toàn mới và Honda CR-V Hybrid. Sau đó, theo những gì được hé lộ, sẽ còn rất nhiều mẫu xe khác có khả năng về Việt Nam, từ các thương hiệu mới như Zeekr, Lotus, cho tới các mẫu xe Trung Quốc như Lynk & Co 900, Zeekr 7X, Zeekr 009, Geely EX5 Hybrid, Geely EX2… chưa kể xe từ Hàn Quốc và Nhật Bản.
Tuy nhiên, mẫu xe mà tôi mong muốn xuất hiện tại Việt Nam nhất trong năm 2026 chính là Hyundai Santa Fe facelift. Lý do là bởi Hyundai từng là một thương hiệu lớn tại Việt Nam, có thời điểm giữ vị trí số một và cạnh tranh trực tiếp với Toyota. Thế nhưng thời gian gần đây, doanh số của Hyundai sụt giảm, trong đó Santa Fe – mẫu xe từng được xem là “anh cả” gánh doanh số – lại giảm mạnh nhất.
Theo quan điểm cá nhân của tôi, vấn đề không nằm ở chất lượng xe. Khi trực tiếp trải nghiệm Santa Fe, tôi cảm nhận đây vẫn là một sản phẩm tốt. Điểm mấu chốt nằm ở thiết kế ngoại thất của thế hệ hiện tại, vốn gây tranh cãi với nhiều chi tiết bị cho là quá vuông vức, thô, từ phần đèn cho tới đuôi xe, khiến không ít khách hàng Việt quay lưng so với những thế hệ trước vốn rất được ưa chuộng.
Chính vì vậy, tôi cho rằng nếu Hyundai Santa Fe chỉ cần có một bản facelift điều chỉnh nhẹ về ngoại hình, trong khi vẫn giữ nguyên không gian và nội thất hiện tại, thì đây hoàn toàn có thể trở lại là một trong những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc. Đó là lý do lớn nhất khiến tôi kỳ vọng Santa Fe facelift sẽ sớm xuất hiện tại Việt Nam trong năm 2026.
Hoàng Vũ - Xe Hay
Mẫu xe tôi kỳ vọng nhất trong năm 2026 là các dòng hybrid của VinFast. Trước đây đã từng có một số thông tin cho thấy VinFast có kế hoạch phát triển các phiên bản PHEV, HEV cho những mẫu như VF 7, VF 8 hay thậm chí VF 9, và đó thực sự là những sản phẩm tôi rất ngóng chờ trong năm tới.
Lý do thì có nhiều. Trước hết, là một người Việt Nam, tôi luôn mong muốn những chiếc xe thương hiệu Việt xuất hiện nhiều hơn trên đường và có danh mục sản phẩm đa dạng hơn. Thứ hai, bản thân tôi cũng yêu thích thiết kế cũng như khả năng vận hành của các mẫu VinFast hiện tại.
Tuy nhiên, vì các sản phẩm đang bán chủ yếu là xe thuần điện nên vẫn có phần kén điều kiện sử dụng đối với một số người, trong đó có cả tôi. Nếu xuất hiện thêm các phiên bản hybrid, tôi tin rằng lựa chọn của người dùng sẽ linh hoạt và đa dạng hơn rất nhiều, đồng thời mở rộng tập khách hàng cho VinFast trong năm 2026.
Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.
Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.