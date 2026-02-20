Thị trường ô tô Việt sắp đổi trật tự: Ai sẽ ra đòn quyết định? VinFast, Mazda, Hyundai, Toyota hay là…

Nhà báo Nguyễn Thúc Hoàng Linh

Năm 2026, những gì tôi được biết cho thấy các mẫu xe điện từ Skoda rất đáng chú ý. Trước đây chúng ta đã biết đến Enyaq, từng được trưng bày tại triển lãm ô tô xe máy Việt Nam và đôi lần xuất hiện trên phố cũng như ở các sự kiện.

Skoda Elroq. Ảnh: MXH

Điểm nhấn của năm 2026 theo tôi nhiều khả năng sẽ là Elroq – một mẫu SUV điện mang phong cách thể thao. Vài tháng trước tôi có cơ hội trải nghiệm Elroq tại chính quê nhà Séc của Skoda và những trải nghiệm tại châu Âu để lại ấn tượng rất tích cực. Với Elroq, đây là mẫu xe thuộc phân khúc phổ thông, không xa xỉ nhưng có hiệu năng và chất lượng đáng kỳ vọng.

Nếu xuất hiện tại Việt Nam với mức giá hợp lý cùng chính sách phù hợp, tôi tin Elroq và các mẫu xe khác của Skoda có thể trở thành một thế lực mới trên thị trường vốn lâu nay chủ yếu là xe điện phổ thông giá rẻ phục vụ nhu cầu cơ bản. Elroq cùng Mustang Mach-E và các dòng xe điện khác sẽ mở ra một góc nhìn mới, rõ ràng hơn về khái niệm xe điện cao cấp cho người tiêu dùng Việt Nam.