HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Xe Trung Quốc sản xuất tại nhà máy Hưng Yên: SUV thiết kế tương lai, lấy cảm hứng Lamborghini Urus

Văn Chế |

Một mẫu SUV cỡ nhỏ của Trung Quốc chuẩn bị được sản xuất tại nhà máy ô tô Hưng Yên đã thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, với thiết kế năng động hướng tới nhóm khách hàng trẻ và phong cách hiện đại.

Lộ diện mẫu xe Trung Quốc được sản xuất tại nhà máy Hưng Yên.

Loạt chủ xe có biển số sau vi phạm trong ngày Mùng 1 Tết nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Tags

Tin nóng trong ngày

Trung Quốc

Tin ngắn

báo mới

Hưng Yên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại