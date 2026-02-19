Lộ diện mẫu xe Trung Quốc được sản xuất tại nhà máy Hưng Yên.
Xe Trung Quốc sản xuất tại nhà máy Hưng Yên: SUV thiết kế tương lai, lấy cảm hứng Lamborghini Urus
Văn Chế |
Một mẫu SUV cỡ nhỏ của Trung Quốc chuẩn bị được sản xuất tại nhà máy ô tô Hưng Yên đã thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, với thiết kế năng động hướng tới nhóm khách hàng trẻ và phong cách hiện đại.
