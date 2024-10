Manh mối về danh tính thi thể không nguyên vẹn trong quán karaoke nơi từng có 32 người chết

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể không nguyên vẹn tại quán karaoke An Phú, TP.Thuận An (Bình Dương), hiện có người đã liên hệ với cơ quan công an để nhận dạng nạn nhân tử vong. Theo thông tin trên báo Lao Động, những người này trước đó đã đăng thông báo tìm người đàn ông nước ngoài tên L.Q.L không mang theo điện thoại và đi khỏi nơi ở là khu dân cư Việt Sing (cách hiện trường khoảng 2km) từ ngày 14/9 đến nay chưa trở về.

Cụ thể, ông L.Q.L khi đi có mặc quần ngắn màu đen, áo thun ngắn tay màu sáng. Thời điểm đi khỏi nhà, người quen cho biết ông bị trầm cảm nặng, hay nói chuyện một mình, không tỉnh táo. Sau đó, người thân đã đăng thông báo tìm ông L.Q.L nhưng đến nay vẫn chưa thấy.

Sáng nay, ngày 16/10, khi thông tin phát hiện thi thể không nguyên vẹn tại quán karaoke An Phú bỏ hoang trước đó, người thân nhận tin báo và mô tả quần áo khá giống với ông L.Q.L. Vì vậy, những người này đã liên hệ với cơ quan công an để nhận diện, thực hiện các thủ tục xét nghiệm nhằm xác định chính xác nhân thân nạn nhân.

Hiện trường đã được công an chăng dây - Ảnh: PLTP HCM

Sau khi phát hiện các phần thi thể, lực lượng công an đã tiến hành phong tỏa hiện trường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập các bộ phận thi thể người để lấy mẫu giám định, truy tìm tung tích nạn nhân.

Trước đó, chiều 15/10, anh Nguyễn Văn T., 30 tuổi, chở theo người cháu từ An Giang lên Bình Dương, đến quán karaoke An Phú - hiện trường vụ cháy 32 người chết năm 2022, đang bỏ không, với mục đích quay video đăng mạng xã hội. Tuy nhiên, khi đi sâu vào trong, anh phát hiện nhiều phần thi thể người đã phân hủy nên sợ hãi bỏ chạy đi thẳng về An Giang.

Đến sáng nay, sau khi bình tâm, anh này đã gọi đến Công an phường An Phú trình báo vụ việc. Thông tin trên VnExpress cho hay, qua kiểm tra tại hiện trường, bước đầu, cảnh sát nghi vấn đã xảy ra án mạng, đang làm rõ.

Được biết, quán karaoke An Phú đã bị bỏ hoang từ sau vụ cháy vào tháng 9 năm 2022. Hiện trường của vụ cháy đã được quây kín bằng tôn nhưng sau đó rào chắn bị dỡ bỏ, một số người tự ý đi vào bên trong để quay clip đăng lên mạng xã hội.

