Lời kể của người phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong quán karaoke từng có 32 người chết

Sáng 16/10, Công an tỉnh Bình Dương nhận tin báo về việc phát hiện một số bộ phận thi thể người ở cơ sở karaoke An Phú (tại phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) - nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người chết cách đây hơn 2 năm.

Quán karaoke An Phú - nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người tử vong (Ảnh: Vietnamnet).

Ngay sau đó, lực lượng lực lượng chức năng thuộc Công an TP Thuận An đã có mặt tại hiện trường và tiến hành kiểm tra bên trong.

Tại tầng trệt, cách cửa ra vào khoảng 20m, lực lượng chức năng phát hiện bộ phận cơ thể gồm phần đầu và cánh tay rời nhau, đang trong quá trình phân hủy nặng. Ngoài ra, phần thân người được phát hiện dưới hầm chứa nước phòng cháy chữa cháy.

Ngay sau đó, hiện trường được phong tỏa để phục vụ cho công tác khám nghiệm, báo Tin tức đưa tin vào trưa nay.

Công an phong toả hiện trường để điều tra (Ảnh: PL TPHCM).

Là người phát hiện vụ việc vào chiều 15/10, anh Nguyễn Văn Tú, 30 tuổi kể lại với tờ VnExpress, vào thời điểm trên, anh chở theo cháu từ An Giang lên Bình Dương, đến quán karaoke An Phú đang bỏ hoang với mục đích quay video đăng mạng xã hội kiểu "khám phá".

Một mình anh Tú vào trong quay video. Khi đi sâu vào khu vực bãi xe trước đây của quán, anh phát hiện một bàn tay người (từ khuỷu tay đến bàn tay) đang phân huỷ cạnh thùng rác lớn màu xanh. Tại hố ga gần đó có phần đầu người nổi lên, cũng đang phân huỷ.

Anh Tú sợ hãi chạy ra ngoài, cùng người cháu về quê ngay, không báo cho công an địa phương. Đến sáng nay, sau khi bình tâm, anh này đã gọi đến Công an phường An Phú trình báo.

Cơ quan Công an TP Thuận An đang khẩn trương tiến hành thu thập chứng cứ và điều tra, nhằm xác định danh tính của nạn nhân cũng như làm rõ nguyên nhân vụ việc. Bước đầu, cảnh sát nghi vấn đã xảy ra án mạng,

Theo miêu tả của phóng viên báo Vietnamnet, quán karaoke An Phú đã bị bỏ hoang từ sau vụ cháy vào năm 2022. Trong quá trình điều tra vụ án, phía trước cơ sở này được quây kín bằng tôn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây rào chắn bị dỡ bỏ. Một số người sau đó cũng tự ý đi vào bên trong để quay clip đăng lên mạng xã hội.

Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành cáo trạng (sau khi điều tra bổ sung), truy tố ra trước tòa để xét xử 6 bị can liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết. 5 bị can bị truy tố về tội "vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy" gồm: chủ quán karaoke An Phú Lê Anh Xuân; ba cựu công an: Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng; chủ doanh nghiệp thiết kế, thi công Nguyễn Thành Luân. 1 bị can bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" là cựu cán bộ Nguyễn Văn Võ. Đáng chú ý, ngoài các bị can bị truy tố, các cán bộ liên quan công tác quản lý xây dựng, cấp phép chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang cơ sở kinh doanh và công tác kiểm tra hệ thống điện được tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý vi phạm.