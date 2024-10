Phòng cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh ngày 16/10 cho biết, Cơ quan cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố thêm 15 bị can trong vụ vụ án "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" do Đào Thị Kiều Oanh (SN 1989, quê Thừa Thiên Huế) và Lê Thị Kim Hòa (SN 1993, quê Khánh Hoà) cùng đồng phạm thực hiện.

Đây là kết quả quá trình mở rộng điều tra đường dây tội phạm do Oanh và Hòa cầm đầu. Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10 đến 12/2022, nhóm này đã lừa 614 chủ thẻ tín dụng rút hơn 7,2 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ.



Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một đường dây chuyên chiếm đoạt tiền của những người sử dụng thẻ tín dụng bằng thủ đoạn rất tinh vi nên tiến hành điều tra, triệt phá.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, tháng 7/2022, Kiều Oanh nhờ người yêu là anh H.V.L đứng tên thành lập Công ty TNHH DVTM quốc tế P&L (Công ty P&L), để thực hiện việc tư vấn các sản phẩm cho vay của Công ty Mirae Asset, văn phòng đặt tại P.15, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Các bị can trong vụ án nghe đọc quyết định khởi tố - Ảnh: CA TP Hồ Chí Minh



Anh H.V.L đứng tên là Giám đốc, đại diện theo pháp luật nhưng thực tế Công ty do Đào Thị Kiều Oanh quản lý, điều hành.

Đến tháng 10/2022, Lê Thị Kim Hòa và Đào Thị Kiều Oanh bàn bạc, thống nhất mỗi người góp 300 triệu đồng (tương đương 50% vốn) mở thêm chi nhánh công ty tại địa chỉ số 1039 đường Cách Mạng Tháng 8, P.7, Q.Tân Bình do anh H.V.L đứng tên thuê văn phòng, chưa đăng ký hoạt động chi nhánh.

Oanh và Hòa đã tìm mua thông tin các khách hàng sử dụng thẻ tín dụng ngân hàng (Visa, Master,… sử dụng thanh toán trước, trả tiền ngân hàng sau). Để thực hiện hoạt động chiếm đoạt tài sản của các chủ thẻ tín dụng, 2 nữ quái tổ chức tuyển dụng nhân viên gọi điện thoại (Telesale), nhân viên IT.

Sau khi có đầy đủ các vị trí, Oanh, Hòa giao cho Nguyễn Văn Lương và các trưởng nhóm là Nguyễn Thị Tuyết Hương, Nguyễn Thị Chúc Hiền, Vòng Ngọc Yến hướng dẫn nhân viên gọi điện thoại (Telesale).

Trong đó, nhân viên Telesale sẽ đăng nhập vào trang web “PLfinance.vn” để nhận dữ liệu khách hàng do nhân viên IT chuyển về riêng lẻ cho từng Telesale. Mỗi nhân viên sẽ có một tài khoản (user name) và mật khẩu đăng nhập PL Finance riêng để tiếp cận khách hàng.

Thủ đoạn lừa đảo 614 chủ thẻ tín dụng

Thông tin từ VnExpress cho biết, thủ đoạn mà các đối tượng này sử dụng là tự xưng nhân viên ngân hàng gọi điện cho các chủ thẻ, đưa ra thông tin gian dối rằng miễn phí đổi 75% hạn mức trong thẻ sang rút tiền mặt, chuyển số tiền này thành các khoản trả góp 3, 6, 9 và 12 tháng lãi suất thấp.

Do bình thường, mức phí rút tiền mặt đối với thẻ tín dụng rất cao nên khi nhân viên của Oanh thông báo nội dung trên, nhiều chủ thẻ đã đồng ý "chính sách của ngân hàng".

Khi các chủ thẻ tin tưởng cung cấp thông tin thẻ, gồm số thẻ, ngày hết hạn, CVV (3 số in sau thẻ tín dụng) và số tài khoản thẻ ATM khách hàng muốn nhận tiền.

Tiếp đó, nhân viên Telesale kết bạn Zalo với khách hàng để thu thập các thông tin về nhân thân, thẻ tín dụng… Sau đó, nhân viên Telesale sẽ gửi cho trưởng nhóm để người này gửi lên nhóm Zalo “GIẢI NGÂN CRC P&L” (gồm: Hòa, Oanh, Dương Bảo Trâm và Lê Thị Tuyết Hương, Lương và các trưởng nhóm khác).

Kế hoạch chiếm đoạt tiền từ thẻ tín dụng được Oanh, Hòa và đồng bọn thực hiện bài bản, tinh vi -Ảnh: CACC



Sau đó, Oanh và đồng phạm thanh toán tiền từ các thẻ này cho các giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ không có thật trên mạng internet.

Lấy được tiền của các nạn nhân, bọn chúng chuyển tiền qua các cổng thanh toán điện tử (Alepay, Vimo) vào tài khoản riêng. Từ khoản tiền này, các đối tượng chỉ thanh toán 75% cho chủ thẻ, số còn lại chiếm đoạt, chia nhau.

Thông tin từ báo CAND, kết quả điều tra xác định, từ ngày 24/10/2022 đến ngày 28/12/2022, các đối tượng đã thực hiện thành công khoảng 614 trường hợp, chủ thẻ tín dụng bị trừ tổng số tiền trong tài khoản thẻ tín dụng khoảng hơn 7,2 tỷ đồng, tổng số tiền đã chuyển lại cho chủ thẻ tín dụng khoảng hơn 5,3 tỷ đồng, còn lại tổng số tiền chiếm đoạt của chủ thẻ tín dụng hơn 1,8 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 20 đối tượng liên quan đến vụ án này và hiện vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.