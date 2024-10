Vụ thi thể không nguyên vẹn trong quán karaoke từng có 32 người chết là nam giới, nghi bị sát hại

Vụ thi thể không nguyên vẹn được phát hiện vào ngày 15/10 tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Tú, 30 tuổi, từ An Giang lên Bình Dương, đến quán karaoke An Phú - hiện trường vụ cháy 32 người chết năm 2022, đang bỏ hoang với mục đích quay video đăng mạng xã hội kiểu "khám phá".

Khi đi sâu vào khu vực bãi xe trước đây của quán, anh phát hiện một bàn tay người đang phân huỷ cạnh thùng rác lớn màu xanh. Tại hố ga gần đó có phần đầu người nổi lên, cũng đang phân huỷ. Anh Tú sợ hãi chạy ra ngoài và về quê ngay.

Đến sáng nay, sau khi bình tâm, anh này đã gọi đến Công an phường An Phú trình báo, thông tin này được đăng tải trên báo VnExpress.

Hiện trường nơi phát hiện các bộ phận thi thể người (Ảnh: Người lao động).

Theo thông tin mới nhất trên tờ Lao động, đến 13h chiều nay (16/10), sau khi khám nghiệm hiện trường xong, thi thể nạn nhân được đưa đi để thực hiện công tác giám định pháp y. Thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, nghi ngờ chết cách đây khoảng 1 tháng.

Bước đầu xác định, thi thể mới phát hiện này không liên quan đến vụ cháy karaoke trước đây.

Tờ VnExpress dẫn nguồn tin từ cơ quan chức năng cho biết, cảnh sát nghi vấn đây là một vụ án mạng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.