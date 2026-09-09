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Thí sinh có 30 giây quyết định chuyên ngành tại Match Day bác sĩ nội trú

Hoa Trà
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Điểm số càng cao, thí sinh càng có lợi thế lựa chọn trước trong cuộc đua lựa chọn các chuyên ngành bác sĩ nội trú.

Trước thềm Match Day 2026, Trường Đại học Y Hà Nội hướng dẫn cụ thể tới các thí sinh đủ điều kiện tham gia ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú.

Ban tổ chức sẽ lần lượt gọi tên thí sinh theo đúng thứ tự Bảng xếp hạng tổng điểm thi được công khai từ cao xuống thấp. Thí sinh có thứ hạng cao hơn sẽ được ưu tiên lựa chọn chuyên ngành trước.

Ngay khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được lựa chọn, hệ thống máy tính sẽ tự động khóa chuyên ngành đó. Đồng thời, diễn biến lựa chọn và số lượng chỉ tiêu còn lại của từng chuyên ngành được tự động cập nhật theo thời gian thực trên hệ thống Real-time Dashboard, hiển thị qua màn hình LED trung tâm.

Đáng chú ý, mỗi thí sinh chỉ có 30 giây để xác định chuyên ngành đào tạo. Nếu quá thời gian quy định hoặc vắng mặt khi ban tổ chức gọi tên quá 3 lần, thí sinh sẽ mất quyền đăng ký chuyên ngành. Quyền lựa chọn khi đó được chuyển cho ứng viên kế tiếp cho đến khi hết chỉ tiêu.

Các bác sĩ lựa chọn chuyên ngành đào tại tại Match Day 2025. (Nguồn: HMU)

Trường Đại học Y Hà Nội cũng lưu ý thí sinh bắt buộc phải có mặt trực tiếp tại sự kiện. Trong mọi trường hợp, Hội đồng tuyển sinh không chấp nhận việc ủy quyền cho người khác hoặc người thân tham dự thay.

Quyết định lựa chọn chuyên ngành chỉ có hiệu lực sau khi thí sinh hoàn thành việc ký xác nhận trực tiếp vào Sổ đăng ký chuyên ngành. Đặc biệt, khi Match Day kết thúc, nhà trường không tiếp nhận và không giải quyết bất kỳ đề nghị thay đổi chuyên ngành nào.

Trước sự kiện này, Trường Đại học Y Hà Nội cũng tổ chức nhiều chương trình nhằm chia sẻ các thông tin về các chuyên ngành, các lộ trình phát triển chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp để giúp các thí sinh tham gia sự kiện có đủ thông tin để cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực và nguyện vọng của mình.

Việt Nam có khoảng 13 trường đào tạo bác sĩ nội trú, trong đó Trường Đại học Y Hà Nội có quá trình đào tạo lâu đời nhất, từ năm 1974, đến nay là 52 năm. Nhà trường đào tạo hơn 6.000 bác sĩ nội trú. Từ năm 2016 đến nay, Trường Đại học Y Hà Nội bắt đầu tổ chức ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú.

Theo phương thức này, thí sinh sau khi tham dự kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú phải đạt ngưỡng điểm sàn theo quy định của trường mới có cơ hội lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú, thay vì đăng ký chuyên ngành trước rồi mới dự thi như tại nhiều cơ sở đào tạo khác.

Trường Đại học Y Hà Nội đánh giá, trong những năm tới, phương thức tuyển sinh Bác sĩ nội trú có thể sẽ có những thay đổi để phù hợp với các quy định và bối cảnh mới. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Match Day vẫn là lựa chọn phù hợp nhất đối với nhà trường nhằm bảo đảm tính khách quan, minh bạch và kịp thời trong công tác tuyển sinh và đào tạo Bác sĩ nội trú.

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Tags

Match Day

Trường Đại học Y Hà Nội

Bác sĩ nội trú

tuyển sinh

ngành đào tạo

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