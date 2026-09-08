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[Video] Vì sao có ý tưởng xây dựng Khải Hoàn Môn bên hồ Gươm?

Nhóm phóng viên
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Liên quan đến phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực hồ Gươm và vùng phụ cận, trong đó dự kiến hạ giải một số công trình không còn phù hợp, tổ chức lại không gian và bổ sung công trình Khải Hoàn Môn nhằm tôn tạo cảnh quan, bảo tồn những giá trị đặc biệt của hồ Gươm, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, đại diện đơn vị tư vấn, để làm rõ nội dung này.


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xây dựng Khải Hoàn Môn bên hồ Gươm

xây dựng Khải Hoàn Môn

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