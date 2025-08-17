Thì ra 1 ca sĩ đình đám Vbiz rút lui khỏi chương trình 30 sao nam phút chót là vì bạn gái

Dạo gần đây, có một chương trình giải trí toàn nam đang được bàn tán khắp mạng xã hội. Dàn cast lộ diện dần, từ người gây bất ngờ, người gây sốc cho đến vài cái tên khiến khán giả phải tra Google vì quá... lạ. Tuy nhiên, bên cạnh chuyện ai xuất hiện, thì chuyện một cái tên không xuất hiện mới là điều khiến fan tiếc nuối hơn cả.

Cụ thể, có một giọng ca nam khá đình đám - sở hữu loạt hit triệu view, visual sáng sân khấu, được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho chương trình. Thậm chí, theo nguồn tin từ "bà hàng xóm" chia sẻ, nam ca sĩ này đã nhận lời tham gia từ rất sớm. Không chỉ thế, quá trình chuẩn bị cho phần ghi hình, đặc biệt là bài hát chủ đề đã được lên kế hoạch xong xuôi. Ấy vậy mà… đời không như là mơ.

Một cú "plot twist" bất ngờ đã xảy ra, và lý do lại đến từ chuyện tình cảm. Được biết, nam ca sĩ này vốn đang hẹn hò với một nữ ca sĩ cũng đang tham gia một chương trình thực tế khác - nơi có vô số drama lên xuống như đồ thị hình sin. Từ tiết lộ từ những người quen thân, anh theo dõi bạn gái đi thi rất sát, thậm chí xem từng tập, từng vòng.

Rồi chuyện gì tới cũng tới. Bạn gái liên tục bị xử thua dù phần thể hiện được đánh giá là rất ổn, đặc biệt là một vòng thi gây tranh cãi khi cả team làm tốt nhưng vẫn nhận kết quả không vui. Nàng buồn, chàng xót. Và trong lúc tâm trạng bị kéo xuống đáy vì cảm thấy bất công thay cho người thương, nam ca sĩ dần "mất mood".

Từ một người đã sẵn sàng lên sóng với vai trò nổi bật, anh chuyển qua trạng thái "tôi cần thời gian". Cuối cùng, lựa chọn rút lui được đưa ra trong lặng lẽ, không một lời giải thích chính thức. Mà nói đi cũng phải nói lại, fan tuy tiếc nhưng cũng khó mà giận nổi. Vì thử hỏi có ai không mềm lòng khi biết lý do đằng sau lại là chuyện rút lui là vi xót cho người yêu. Mà thôi, chương trình thiếu một người nhưng Vbiz lại thêm một couple được điểm 10 cho chất lượng.