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Thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Thị Huệ SN 1993

Nam An
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Người phụ nữ ở Thái Nguyên bị bắt tạm giam sau khi bị cáo buộc đặt mua bằng Cao đẳng sư phạm tiếng Anh giả để trúng tuyển viên chức và tiếp tục sử dụng trong quá trình công tác.

Ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Huệ (sinh năm 1993, trú tại xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Thị Huệ tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, ngày 09/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Huệ về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Quá trình điều tra xác định, Trần Thị Huệ đã đặt mua bằng tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm tiếng Anh giả và sử dụng để tham gia tuyển dụng viên chức. Sau khi được tuyển dụng, bị can tiếp tục sử dụng văn bằng giả trong quá trình công tác. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra xác định hành vi của Trần Thị Huệ có đủ căn cứ cấu thành tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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