Thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Thảo Vy SN 2004

Các đối tượng gồm: Nguyễn Trần Cẩm Vân, Võ Thị Kim Ngân (cùng SN 2009, cùng trú phường Sơn Trà), Phạm Thị Vân Lan (SN 2009, trú phường Cẩm Lệ), Trần Văn Tuấn Đạt (SN 2003, trú phường Hải Châu), Nguyễn Văn Thịnh (SN 2007, trú phường Thanh Khê), Trần Văn Lực (SN 2009, trú phường Liên Chiểu), Trương Minh Toàn (SN 2003, trú phường Ngũ Hành Sơn), Phạm Quang Huy (SN 2003, trú phường Hòa Cường), Hồ Ngọc Hải (SN 2005, trú phường An Khê) và Phạm Thị Thảo Vy (SN 2004, trú xã Đắk Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng đủ 18 tuổi trở lên; 5 đối tượng còn lại chưa đủ 18 tuổi bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Các đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra rạng sáng ngày 29/3 rên tuyến đường 2 Tháng 9, phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng CSHS phát hiện nhiều clip, hình ảnh phản ánh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, truy đuổi nhau, gây mất an ninh trật tự.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, truy xét; đến ngày 3/4, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam.

Kết quả điều tra mở rộng xác định, nhóm đối tượng nữ nhiều lần tụ tập, truy đuổi nhau trên tuyến đường 2 Tháng 9 do mâu thuẫn từ trước. Khoảng 1 giờ ngày 29/3, Phạm Thị Thảo Vy chở Võ Thị Kim Ngân cùng một số đối tượng truy đuổi 2 thiếu nữ khác để đánh nhau.

Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, các đối tượng kéo đến khu vực quán Ares trên đường 2 Tháng 9, lớn tiếng cãi vã, thách thức, gây náo loạn khu vực đông người. Tại đây, Nguyễn Trần Cẩm Vân đã sử dụng bình xịt hơi cay tấn công một đối tượng nữ, các đối tượng còn lại đứng xung quanh cổ vũ, khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 200 người tập trung, nhiều người quay phim, chụp hình; clip sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Đối với nhóm 6 đối tượng nam, kết quả điều tra xác định, khoảng 3 giờ cùng ngày, khi di chuyển trên đường 2 Tháng 9, nhóm này bị một nhóm thanh thiếu niên khác tấn công bằng chai thủy tinh và hung khí. Sau đó, các đối tượng đã rủ nhau chuẩn bị dao tự chế, vỏ chai thủy tinh để tìm đánh trả.

Khoảng 15 phút sau, cả nhóm điều khiển nhiều xe mô tô đã độ chế, có xe tháo biển kiểm soát, chạy tốc độ cao nhiều vòng trên tuyến đường 2 Tháng 9, từ khu vực ngã tư Phan Đăng Lưu đến gần cầu Rồng rồi quay đầu, vừa di chuyển vừa rú ga, nẹt pô, gây náo loạn tuyến đường trung tâm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự.

Tang vật thu giữ gồm nhiều xe mô tô liên quan và 1 bình xịt hơi cay. Hiện Phòng CSHS đang tiếp tục truy xét các đối tượng có liên quan, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.