Bắt người phụ nữ bán đồ ăn sáng Trần Thị Tươi

Duy Anh |

Trần Thị Tươi là nghi phạm trong vụ trộm vàng trị giá 280 triệu đồng ở Hoài Ân, đang gây xôn xao dư luận tại địa phương.

Ngày 10/4, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ Trần Thị Tươi (44 tuổi, ở xã Hoài Ân, Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, ngày 9/4, bà Huỳnh Thị T. (39 tuổi, ở xã Hoài Ân) rời nhà đi mua xăng, chỉ chốt cửa bếp bằng một thanh gỗ. Đến khi quay về, bà phát hiện thanh gỗ bị xê dịch, bên trong phòng ngủ có dấu hiệu bị lục lọi.

Kiểm tra tài sản, bà T. phát hiện bị mất một vòng cổ vàng tây, bộ ximen 7 chiếc, một nhẫn đính hạt và 9 chỉ vàng 9999, tổng trị giá khoảng 280 triệu đồng.

Hiện trường cho thấy cửa sau không khóa, tài sản giá trị lại được cất giữ trong tủ nhựa đơn giản, tạo sơ hở cho kẻ gian.

Đối tượng Trần Thị Tươi thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai).

Tại cơ quan điều tra, trước các chứng cứ thu thập được, Tươi đã thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, sáng 9/4, sau khi bán đồ ăn sáng, Tươi điều khiển xe máy đến nhà người quen và phát hiện nhà bà T. bên cạnh không có người trông coi.

Lợi dụng sơ hở, Tươi đi vòng ra phía sau, vào nhà qua cửa không khóa, lục tìm tài sản. Khi phát hiện túi ni lông chứa hộp đựng vàng trong tủ, đối tượng nhanh chóng lấy toàn bộ rồi rời khỏi hiện trường theo lối cũ.

Đáng chú ý, sau khi gây ra vụ trộm vàng ở Hoài Ân, Tươi đã tìm cách tạo "vỏ bọc" ngoại phạm. Đối tượng cất giấu tang vật tại nhà, thay đổi trang phục, tiếp tục sinh hoạt bình thường, thậm chí cùng chồng đi mua sắm ở địa phương khác nhằm tránh bị nghi ngờ.

Tuy nhiên, mọi di biến động của nghi phạm đều nằm trong tầm theo dõi của trinh sát. Đến chiều tối cùng ngày, khi Tươi vừa trở về nhà, lực lượng công an đã mời về trụ sở làm việc, thu hồi toàn bộ số vàng bị lấy trộm.

Công an tỉnh Gia Lai nhận định, vụ việc là lời cảnh báo đối với người dân trong việc bảo vệ tài sản, đặc biệt không nên chủ quan khi rời khỏi nhà. Hiện vụ trộm vàng ở Hoài Ân đang được tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

