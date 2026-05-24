Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đức Tiến SN 1994

Duy Anh
|

Bị can Nguyễn Đức Tiến bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 18 triệu đồng của một người dân.

Ngày 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Tiến, sinh năm 1994, thường trú tại ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Kiệm, thành phố Đồng Nai để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Đức Tiến tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Tiến có mối quan hệ quen biết với anh T.C.Đ., sinh năm 1997, trú tại ấp Nguyễn Huệ 2, xã Gia Kiệm, thành phố Đồng Nai. Khoảng tháng 10/2025, do bị mất một số con gà nên anh Đ. đã nhờ Tiến hỗ trợ tìm kiếm.

Mặc dù không có khả năng giúp tìm lại tài sản, nhưng Tiến vẫn nhận lời và nhiều lần đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với anh Đ.

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/10/2025 đến ngày 22/12/2025, Tiến đã nhiều lần yêu cầu anh Đ. đưa tiền với lý do phục vụ việc tìm kiếm, chuộc lại gà và "lo công việc", qua đó chiếm đoạt tổng số tiền 17,9 triệu đồng.

Sau khi phát hiện bị lừa, anh Đ. đã làm đơn tố giác gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Tiến về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Đồng Nai phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Mức xử phạt đối với hành vi Lừa đảo chiểm đoạt tài sản theo quy định hiện hành.

