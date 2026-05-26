Thông tin quan trọng về sổ đỏ, tất cả người dân cần biết

Duy Anh
|

Cơ quan công an đã có hướng dẫn chi tiết về việc tích hợp sổ đỏ trên VNeID, người dân cần đặc biệt cảnh giác trước thủ đoạn gọi điện giả danh cán bộ để "cài đặt giúp".

Xuất hiện thủ đoạn gọi điện hướng dẫn tích hợp sổ đỏ lên lên ứng dụng VNeID

Ngày 20/5, Công an tỉnh Ninh Bình phát cảnh báo, trong thời gian gần đây xuất hiện hình thức lừa đảo giả danh cán bộ địa chính, cán bộ UBND hoặc cơ quan Nhà nước gọi điện hướng dẫn "tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên ứng dụng VNeID".

Theo đó, các đối tượng sử dụng thủ đoạn gọi điện tự xưng là cán bộ địa chính, cán bộ một cửa hoặc cơ quan quản lý đất đai thông báo người dân phải cập nhật, đồng bộ hoặc tích hợp "sổ đỏ", "sổ hồng" lên ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công.

Sau đó đối tượng cố tình hướng dẫn nhiều bước phức tạp, gây khó hiểu để người dân mất cảnh giác. Từ đây, đối tượng đề nghị "làm giúp", yêu cầu kết bạn Zalo để hỗ trợ trực tuyến.

Tiếp theo đối tượng gửi mã QR, đường link lạ hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi người dân truy cập, cung cấp thông tin hoặc cấp quyền trên điện thoại, các đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã lỡ cung cấp thông tin, người dân cần: Khóa ngay tài khoản ngân hàng; Đổi mật khẩu các tài khoản quan trọng và trình báo ngay cơ quan Công an gần nhất.

Hướng dẫn cách tích hợp sổ đỏ trên VNeID đúng cách

Việc tích hợp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lên ứng dụng VNeID là một trong những bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đồng bộ, thống nhất, phục vụ công tác quản lý nhà nước cũng như tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện thủ tục hành chính.

Trước hết, người dân cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và sử dụng ứng dụng VNeID phiên bản mới nhất để có thể thực hiện việc tích hợp sổ đỏ.

Ảnh: Công an Nghệ An.

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID

Người dân đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh mức độ 2, sau đó truy cập vào mục “Cung cấp thông tin cho Cơ quan Nhà nước”.

Tại đây, ứng dụng sẽ hiển thị nội dung giải thích về việc cung cấp thông tin nhằm phục vụ công tác xác minh, kiểm tra, đối chiếu và xử lý thông tin của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2: Tạo mới yêu cầu cung cấp thông tin

Người dân chọn “tạo mới”, sau đó lựa chọn loại thông tin là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Thông tin người kê khai như họ và tên, số định danh cá nhân của chủ tài khoản VNeID sẽ được hệ thống tự động tích hợp sẵn. Trường hợp kê khai hộ, cần nhập thêm họ tên người đứng tên trong sổ đỏ và nêu rõ lý do kê khai hộ.

Bước 3: Nhập thông tin sổ đỏ và tải tài liệu

Người dân điền đầy đủ các trường thông tin bắt buộc, bao gồm: Số hiệu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; địa chỉ thửa đất theo sổ đỏ.

Tại mục file thông tin, người dân tải lên hình ảnh hoặc tài liệu chụp các trang của sổ đỏ. File tải lên cần có định dạng PDF, JPG hoặc PNG, dung lượng theo quy định của hệ thống.

Bước 4: Kiểm tra và gửi yêu cầu

Sau khi kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã kê khai, người dân tích xác nhận các thông tin là đúng và nhấn “gửi yêu cầu”. Hồ sơ sẽ được chuyển đến Bộ Nông nghiệp và Môi trường để phục vụ công tác quản lý, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai.

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

