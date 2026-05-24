Miền Bắc sẽ có mưa to 3 ngày liên tiếp, chấm dứt nắng nóng đặc biệt gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/5), ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C.

Dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ và miền Đông Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5; khu vực Trung Bộ đến khoảng ngày 28/5.

Từ khoảng chiều tối và đêm 27-30/5, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau giảm mưa.

Từ đêm 27/5, Bắc Bộ sẽ có mưa, chấm dứt nắng nóng (Ảnh: Tiền phong).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 24 và ngày 25/5

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24-39 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 28-40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25-40 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21-35 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.