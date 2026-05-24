Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Phương SN 1974 sau khi khám xét xe ô tô

Nguyễn Thị Phương cùng một đối tượng khác vừa bị khởi tố về tội "Buôn bán hàng cấm".

Ngày 22/5 vừa qua, Bộ Công an thông tin, Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Tảo (sinh năm 1971) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1974, cùng trú tại tỉnh Quảng Trị).

Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn "Tạm giam" đối với bị can Đặng Hữu Tảo và "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bị can Nguyễn Thị Phương để phục vụ công tác điều tra.

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Phương SN 1974 sau khi khám xét xe ô tô - Ảnh 1.

2 đối tượng Đặng Hữu Tảo và Nguyễn Thị Phương cùng tang vật (Ảnh: Bộ Công an).

Trước đó, vào ngày 6/5, tại Km 800+700 Quốc lộ 1A, tổ dân phố Đông Lâm, phường Phong Thái, thành phố Huế, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Phong Thái tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 74A-xxx.xx do Đặng Hữu Tảo điều khiển, chở theo Nguyễn Thị Phương.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET SPECIAL và 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CHANGE. Tổng cộng 3.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, mặc dù biết hành vi thu mua, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích vụ lợi nên đã câu kết, thống nhất thực hiện. Bước đầu xác định, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.

Ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Phương SN 1974 sau khi khám xét xe ô tô - Ảnh 2.

Lực lượng Công an khám xét hàng hóa trên xe của đối tượng (Ảnh: Bộ Công an).

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá nhập lậu dưới bất kỳ hình thức nào; không tiếp tay, bao che cho các đối tượng vi phạm; ưu tiên sử dụng hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và kịp thời tố giác các hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm đến cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để xử lý theo quy định.

