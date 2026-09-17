Thi hành lệnh bắt tạm giam môi giới bất động sản Phan Thùy Linh SN 1983

Phan Thùy Linh bị bắt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án nhà ở CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 02 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án nhà ở CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, TP Hà Nội).

Danh tính 02 đối tượng bị khởi tố: Phạm Thị Mai (SN 1974; HKTT: Thôn Đoài, xã Thiên Lộc, Hà Nội) và Phan Thùy Linh (SN 1983; HKTT: Thôn Đại Độ, xã Thiên Lộc, Hà Nội).

Đối tượng Phan Thuỳ Linh. Ảnh: CA Hà Nội

Các đối tượng tại Cơ quan công an. Ảnh: CA Hà Nội

Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 07/2026, đối tượng Phạm Thị Mai đưa ra thông tin gian dối về việc "chắc chắn mua được" (cam kết trúng 100%) các căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung để nhận tiền đặt cọc của khách hàng.

Đối tượng Phan Thùy Linh móc nối, liên hệ với bên kinh doanh đặt cọc mua căn hộ để bán lại.

Cơ quan Công an xác định: Cả Mai và Linh đều không có quan hệ, không đặt cọc với chủ đầu tư dự án. Toàn bộ số tiền nhận cọc từ khách hàng đã bị các đối tượng chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 12/9/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Mai và Phan Thùy Linh theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin pháp lý từ chủ đầu tư hoặc cơ quan chức năng khi giao dịch, mua bán bất động sản; tránh mắc bẫy các đối tượng lừa đảo hứa hẹn "bao trúng", "suất ngoại giao".