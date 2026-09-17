Thi hành lệnh bắt tạm giam Lâm Văn Chính SN 1994

Lâm Văn Chính SN 1994 bị bắt để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Ngày 16/9/2026, Công an xã Châu Thành cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đối với Lâm Văn Chính (sinh năm 1994, ngụ tại ấp Tân Bình, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Trước đó, ngày 25/6/2026, Công an xã Châu Thành, tỉnh An Giang mời Võ Thành Được (sinh năm 1992, trú tại ấp Tân Bình, xã Châu Thành, tỉnh An Giang), là người đang được quản lý sau cai nghiện, lên làm việc và tiến hành xét nghiệm chất ma túy.

Kết quả, Được dương tính với chất ma túy. Ngày 09/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với Võ Thành Được về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”. Quá trình điều tra xác định, Lâm Văn Chính là người đã mua ma túy và mang về cho Được sử dụng.

Đối tượng Lâm Văn Chính. Ảnh: CA An Giang

Qua làm việc, Lâm Văn Chính thừa nhận, ngày 24/6/2026, Chính đã mua ma túy từ một người chưa rõ lai lịch, sau đó mang về cho Võ Thành Được (sinh năm 1992, trú tại ấp Tân Bình, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) sử dụng. Đổi lại, Chính nhận 200.000 đồng từ Được.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.