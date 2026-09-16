Tạm giữ hình sự con dâu Huỳnh Thị Nghĩa SN 1990 liên quan đến cái chết của mẹ chồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang làm việc với Nghĩa về hành vi giết người.

Trước đó, ngày 15/9/2026, Công an xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp nhận được tin báo xảy ra vụ giết người tại nhà ông Cao Minh Lễ, sinh năm 1969, ngụ ấp An Hòa Nhất, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp.

Ngôi nhà nơi Nghĩa đâm chết bà T. Ảnh: CA Đồng Tháp

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tân Phú Trung nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường và bắt giữ đối tượng gây án. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Huỳnh Thị Nghĩa, sinh năm 1990, kết hôn với con trai bà L.T.T, sinh năm 1970 (mẹ chồng của Nghĩa) vào năm 2011 và có 02 người con gái, đến khoảng năm 2023 thì chồng bỏ đi và Nghĩa sống ở chung nhà với bà T.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang làm việc Nghĩa về hành vi giết người. Ảnh: CA Đồng Tháp

Mọi sinh hoạt đều tự lo nên Nghĩa phải đi làm thuê để nuôi con nhỏ. Trong quá trình sinh sống chung thì giữa Nghĩa và gia đình chồng thường xảy ra mâu thuẫn, đến khoảng 03 giờ 30 phút, ngày 15/9/2026, đối tượng Nghĩa dùng dao đâm nhiều nhất vào người bà T. gây tử vong tại chỗ.

Nghĩa tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Đồng Tháp

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Nghĩa để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.