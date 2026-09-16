Tử hình Sỳ Bảo Nguyên SN 1997

Sỳ Bảo Nguyên là đối tượng chủ chốt trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh.

Ngày 15/9, báo Công an TP.HCM đưa tin TAND TP.HCM tuyên án 15 bị cáo trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn. HĐXX tuyên phạt Sỳ Bảo Nguyên (SN 1997) mức án Tử hình, Ngô Minh Phương (SN 1997) Tù chung thân cùng về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Cùng tội danh này, 5 đồng phạm khác lĩnh từ 2 năm 7 tháng đến 20 năm tù (gồm Tô Minh Tân, Khổng Thị Mỹ Quyên mỗi người 20 năm; Lưu Ngọc Giàu 15 năm; Trương Đình Đạt 7 năm; Lê Thị Ánh Ngọc 2 năm 7 tháng tù) và các bị cáo khác.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến chính sách quản lý ma túy của Nhà nước, nhiều đối tượng đã tái phạm từ hai lần trở lên nên cần cách ly vĩnh viễn hoặc áp dụng mức phạt tù nghiêm khắc để răn đe.

Đối tượng Sỳ Bảo Nguyên cùng tang vật. Ảnh: Báo SGGP & CAND

Cáo trạng vụ án mà báo Công an nhân dân đăng tải cho thấy: Sau Tết Nguyên đán 2024, căn nhà 2 tầng nằm sâu tại địa chỉ 256/126 Phan Huy Ích (phường 12, quận Gò Vấp) lọt vào tầm ngắm của trinh sát khi liên tục xuất hiện nhiều tốp thanh niên tụ tập từ nửa đêm đến trưa hôm sau.

Đến rạng sáng 29/3/2024, Công an quận Gò Vấp cũ bất ngờ mở cuộc đột kích đa hướng. Tại tầng 1, lực lượng chức năng bắt quả tang 14 đối tượng đang thác loạn ma túy; tầng 2 tiếp tục khống chế 3 đối tượng gồm Đinh Văn Tú Anh (SN 1995), Lê Xuân Lương (SN 1994) và Lê Thị Ánh Ngọc (SN 2001). Tang vật thu giữ tại chỗ gồm hơn 47g Ketamine, gần 159g Methamphetamine, thuốc lắc cùng 26 gói ma túy "nước vui".

Đinh Văn Tú Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Báo SGGP

Cơ quan công an xác định Tú Anh thuê lại căn nhà, gia cố cách âm, lắp loa đài và đèn màu biến nơi đây thành các "phòng bay" khép kín. Bị can cho thuê với giá 2 triệu đồng/12 tiếng, đồng thời phân công đàn em cảnh giới, dọn phòng và trực tiếp cung cấp ma túy, "nước vui" khi khách có nhu cầu.

Mở rộng truy xét dòng "hàng", ban chuyên án lần ra nguồn cung cấp chính do Sỳ Bảo Nguyên và Ngô Minh Phương (cùng SN 1997, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) điều hành. Khám xét khẩn cấp căn hộ chung cư của nhóm này tại TP Thủ Đức, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10kg thuốc lắc, hơn 5kg Ketamine và gần 900g ma túy đá.

Súng cùng đạn bị thu giữ. Ảnh: Báo SGGP

Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai nhận từng trốn sang Campuchia móc nối với các đường dây ma túy lớn, sau đó được chỉ đạo về nước lập kho trung chuyển tại TP.HCM. Phương chịu trách nhiệm nhận các chuyến hàng từ khu vực Suối Tiên mang về cho Nguyên chia nhỏ phân phối.

Để che giấu tai mắt công an, các đối tượng đóng gói ma túy vào các lon kim loại dán nhãn đậu Hà Lan hoặc trà khô rồi vận chuyển đi khắp các tỉnh thành qua dịch vụ bưu điện và xe công nghệ.